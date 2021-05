green

Luego de que el presidente anunciara cambios en la reforma tributaria, esta ‘influencer’ caleña tuvo que dejar gratis todo el contenido que tenía en su cuenta de Onlyfans, un hecho que le ayudó a crecer mucho más en su cuenta de Instagram, en la que ya suma más de 750.000 seguidores.

Aunque muchas personas criticaron que no encontraron imágenes muy diferentes a las de su cuenta de Instagram, la joven estaba cumpliendo con su promesa de dejar por 30 días todo lo que tenía sin ningún costo.

No obstante, recientemente tuvo que para con esta decisión, aunque nada tiene que ver con la filtración de imágenes de la que fue víctima. Melissa Gutiérrez tuvo que volver a poner privada su cuenta de Onlyfans porque le llegó un correo que la asustó.

En sus historias de Instagram, la vallecaucana contó que “la gente me empezó a reportar la cuenta y me la iban a eliminar”. El primer llamado de atención le llegó a por vía electrónica y para no perder el perfil en el que tiene 44 mil “me gusta” y cobra 20 dólares por mes, ella decidió ponerlo otra vez privado.

“Tuve que volver a ponerla privada por la misma gente”, dijo la joven que también contó que no ha recibido ninguna crítica de su familia ni de las personas que la rodean por tener Onlyfans.

No obstante, esta viralización de que su cuenta estaba gratis hizo que su perfil de Instagram subiera 150.00 seguidores en una semana, pues pasó de 600.00 a 750.00. Ella ha mantenido el mismo tono en sus publicaciones y hasta ha aprovechado su popularidad para recaudar fondos y ayudas en la última semana para las personas de barrios de escasos o pocos recursos de Cali, hasta donde ha llegado con mercados y otros insumos que le sirven a los ciudadanos en medio de las manifestaciones que ya completan once días.