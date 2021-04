green

Rodríguez anunció a través de un video de Instagram que utilizó la opción ‘recaudo de fondos’, de OnlyFans para subastar unas tangas rojas que utilizó en la grabación.

En su cuenta de OnlyFans, que abrió porque según ella sus fotos escandalizaban en Instagram, la exparticipante del Desafío señaló que está es su primera subasta, pero no la última, e invitó a sus seguidores a “donar” la cantidad de dinero que cada quien considere.

‘K’, como también es conocida la mujer, aprovechó para aclarar que en no hace contenido explícito para adultos, como muchos creían.

Karoline Rodríguez habla de su OnlyFans

En la misma publicación donde promocionó la subasta, Rodríguez —que también estuvo en ‘Gerreros’, del Canal 1— aseguró que en su OnlyFans llegará hasta donde la imaginación la lleve, que hace el contenido que le gusta y además reveló que no le va nada mal ganando dinero.

“soy una mujer sexualmente activa con pareja o sin, usando muchos métodos que hoy en día nos ofrecen a las personas solteras. […]Que si no me da pena? No, en lo absoluto, no estoy robando a nadie, no estoy matando a nadie y menos estoy pasando por encima de nadie, esto no me convierte en menos persona o una pecadora, solo voy por mi vida apostándole a nuevas herramientas de trabajo que disfruto y manejo a mi gusto”, escribió.