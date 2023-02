El mandatario local ha estado inmerso en diversas polémicas en los últimos meses. Primero, la Procuraduría podría sancionarlo por presuntamente elegir a una empresa que no tenía capacidad para suministrar pruebas de COVID-19 en 2020.

(Vea también: “Es un político de Santander”: Angélica Lozano aseguró que la acosaron en el Congreso)

La mala hora del alcalde con la Procuraduría siguió con una audiencia púbica por decirles “ratas” a directivos de la Universidad de Cartagena.

Dau volvió a patinar en plena rueda de prensa ante varios periodistas de su ciudad, quienes le indagaron acerca del asesinato de 4 mujeres en la Torre del reloj, de Cartagena, hace 20 años.

Qué le dijo William Dau a periodistas y por qué Angélica Lozano no reaccionó

El alcalde respondió de manera agresiva a los comunicadores, en el momento en el que ellos le pidieron que dijera el nombre de la persona que habría cometido el feminicidio ocurrido en la céntrica zona de su ciudad.

Así quedó evidenciado en un video publicado en Twitter en la cuenta @ahorain:

Alcalde William Dau atacó a la prensa en presencia de la senadora @AngelicaLozanoC, quien se negó a rechazar el acto de violencia pic.twitter.com/URQpKM9CgE — Ahora In (@ahorain_) February 11, 2023

Lee También

A Dau se le zafó la cadena y les dijo con tono elevado: “No se hagan los mar… ustedes saben muy bien quién es”. Pero ahí no paró la ‘levantada’ del alcalde a los periodistas, porque acto seguido les tiró el agua sucia porque según él, no le importa si los comunicadores no mencionan a los implicados:

“Ustedes lo que están es buscando hacer bulla. Yo estoy hablando como ciudadano que leyó el expediente, busquen en la empresa, pero todo el mundo se ca… del susto en los medios de comunicación”.

La congresista Angélica Lozano, que acompañaba a Dau en la acalorada intervención, tuvo su oportunidad de opinar sobre la bochornosa situación. Al ser indagada por las periodistas sobre si la actitud del alcalde era un ataque a la prensa, ella apenas atinó a decir que desconoce el contexto completo del asesinato mencionado y de la situación con Dau:

“Pues lo que yo vi en el contexto local, del que yo desconozco, él da la vuelta y se va como una reclamación a los periodistas”.

Lo más curioso de la situación es que el alcalde Dau y la senadora Lozano asistían a un evento en pro de la igualdad y los derechos de las mujeres en la capital de Bolívar, idea que la congresista ha defendido durante su vida política.