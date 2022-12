El intento de golpe de Estado en Perú, efectuado por el expresidente Pedro Castillo, impactó las discusiones políticas de Colombia. En específico, fue el punto de partida para una nueva pelea entre el petrismo y Miguel Uribe, senador del Centro Democrático.

En uno de sus comentarios en Twitter, Miguel Uribe dio a entender que, teniendo en cuenta lo que hizo el congreso peruano al destituir a Pedro Castillo, el Congreso debería hacer “lo propio” con el presidente Gustavo Petro.

“Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”, escribió.

Sus palabras desataron preguntas incluso de periodistas y políticos que no hacen parte del Pacto Histórico. Por ejemplo, de Octavio Cardona, representante del Partido Liberal. “Como congresista solicito respetuosamente que nos aclare ¿qué es “lo propio?”, cuestionó Cardona.

A su vez, los parlamentarios del Pacto Histórico cerraron filas alrededor de Petro y señalaron a Uribe de plantear un golpe de Estado al Gobierno.

“Llamar a un golpe de estado porque no te gusta quien gobierna no es ser democrático y lo que pasó en Perú no es un ejemplo. Somos demócratas y respetuosos de la Constitución y la independencia de poderes”, respondió la senadora María José Pizarro.