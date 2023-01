Luego de una polémica entrevista para la revista Semana, el ex senador del partido de gobierno Gustavo Bolívar aseguró que había una red de trata en el Congreso. De hecho, la Procuraduría también abrió una indagación previa con base en las denuncias a las que se refirió.

(Le puede interesar: Mujer fue acosada por conductor de vehículo que la siguió, intimidó y agredió)

Sin embargo, lo que no recuerdan muchos es que una de sus víctimas fue la misma Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En entrevista con Diva Rebeca aseguró lo siguiente:

“Intentando parar el referendo de Viviane Morales contra madres solteras y homosexuales, yo estaba hablando con los compañeros para ver qué pensaban del proyecto y uno me dijo por qué no nos vemos, vamos al apartamento. Mire, no lo había contado. Es un político de Santander”.