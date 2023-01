Bolívar renunció al Congreso para volver a escribir novelas, esta vez para el Canal RCN, pues se desestabilizó financieramente. No obstante, hay quienes creen que lo hizo con la intención de lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, pues dejó esa puerta abierta en este trino:

He tomado la decisión de renunciar al Senado.

Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida.

Gracias. pic.twitter.com/5LBSU6aIwC

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 31, 2022