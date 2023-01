El contrapunteo comenzó cuando Gustavo Bolívar dijo que se retiraba del Senado para dedicarse a sus proyectos como director de producciones audiovisuales y porque estaba contemplando aspirar a ser alcalde de la capital colombiana.

(Vea también: Bolívar no podría aspirar a la Alcaldía de Bogotá, según Miguel Uribe)

Sin embargo, Miguel Uribe Turbay señaló que Bolívar estaba inhabilitado para ir a la elección porque para tal fin este debía renunciar a su curul un año antes de la contienda electoral y que este plazo no lo había cumplido.

Fue así como Bolívar elevó el tonó del cruce de opiniones al decir que aún no sabe si será candidato.

Pero lejos de quedar tranquilo, Miguel Uribe contragolpeó con fuertes señalamientos: “Bogotanos, no olvidaremos al bandido que financió a ‘primera línea’ para destruir la ciudad y matar policías”.

En consecuencia, Gustavo Bolívar le pidió calma a su contradictor, aunque volvió a amenazar con lanzarse a las elecciones en cuestión.

Lee También

Acá, el cruce de mensajes:

No he decidido si seré Candidato y ya están sufriendo!

Tranquilo Miguel que si me lanzo y si gano, prometo seguir extendiendo el metro invisible que inauguraron el año pasado. Construiré sobre lo no construido.

Le admiro que no se sonrojen intentado engañar de nuevo a la gente. https://t.co/YQZmbsr6wV

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 3, 2023