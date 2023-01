Gustavo Bolívar sorprendió en el remate de 2022 al anunciar la renuncia a su curul en el Congreso de la República, en un trino en el que mostró la carta que le envió a Roy Barreras para oficializar su retiro.

Lo cierto es que esa publicación llevó a que se contemple de nuevo la información que ofreció hace algunos días un periodista sobre la opción de que el ahora exsenador contemple lanzarse a la Alcaldía de Bogotá.

A pesar de que el miembro del Pacto Histórico había tomado distancia de esa idea, un nuevo mensaje muestra que, de acuerdo con lo que dijo, el Canal RCN cumple un inesperado papel para que ahora contemple esa alternativa.

Lee También

Bolívar utilizó su cuenta personal de Twitter para anunciar su renuncia y, en el texto de ese trino, abrió la puerta para presentarse como candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

“Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida”, afirmó en su publicación horas antes de finalizar el año.

No obstante, dentro de las razones para declinar a su actual cargo, el miembro del Pacto Histórico indicó que su participación en un nuevo proyecto con Canal RCN le sirvió como puente para tomar esa determinación, que ahora le permite contemplar la nueva opción.

“He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el Canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía”, indicó.

Cabe recordar que Bolívar dio hace unos días algunos motivos para no lanzarse a la lucha por la Alcaldía de Bogotá, aunque ahora eso podría cambiar con la llegada del Año Nuevo.

Este fue el trino con el que Gustavo Bolívar puso el trabajo con el canal televisivo como uno de los argumentos para su renuncia y posterior posibilidad de entablar la contienda electoral.

He tomado la decisión de renunciar al Senado.

Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida.

Gracias. pic.twitter.com/5LBSU6aIwC

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 31, 2022