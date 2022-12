En la mañana de este jueves 22 de diciembre, Catalina Suárez, periodista de La W, aseguró que Gustavo Bolívar si tendría entre sus planes aspirar por la Alcaldía de Bogotá.

Según la comunicadora, Roy Barreras, presidente del Senado, aceptaría la renuncia de Gustavo Bolívar la próxima semana, ya que la reforma política —que en uno de sus puntos permite que un senador renuncie para ocupar un alto cargo— está corriendo peligro y no sería aprobada.

Gustavo Bolívar, ficha de Gustavo Petro en Bogotá

Así la situación, en el medio citado explicaron que la candidatura de Bolívar a la Alcaldía de Bogotá sería una jugada del Gobierno de Gustavo Petro para recuperar terreno en la capital, pues, el senador “es el candidato más fuerte” que podría poner la izquierda.

Y es que, para expertos políticos, el Pacto Histórico necesita un candidato que logre unir a otros partidos, ya que el Gobierno tiene “las de ganar” en la capital.

Cabe recordar que el mismo Bolívar hace unos días informó que “no le seduce” la Alcaldía de Bogotá, pero que no descarta la opción si Petro se lo llega a pedir.

“No me seduce, salvo que me cojan y me ahorquen y de repente me den una orden del grupo, pero a mí no me gusta. En este momento puedo decir que no me interesa, pero es política, tengo jefes y no sé qué pase de aquí allá”, precisó.