En la intención del Gobierno de implementar la ‘Paz total’ y pacificar el país en todos los niveles, la intención de liberar a miembros de las llamadas ‘primeras líneas’ ha causado todo tipo de reacciones.

Mientras los opositores señalan que se estaría incluso violando la separación de poderes al indultar a personas condenadas por la justicia, los sectores afines al presidente Gustavo Petro rescatan que se esté buscando una salida no policiva y de rehabilitación social para personas que presuntamente cometieron delitos como daños en bienes ajenos, asonadas y agresiones a servidores públicos.

En ese sentido, la pregunta que surgió fue por los policías que también resultaron investigados o permanecen detenidos por abusos de autoridad durante el paro nacional. El senador Gustavo Bolívar respondió al respecto en Semana y dijo que tendrán un trato parecido al de los manifestantes.

Según el congresista, este mismo jueves le confirmaron que en el plan de convertir en gestores de paz a los civiles que protagonizaron desmanes en las protestas también están incluidos los uniformados:

“Al mediodía me llamaron de Presidencia y me informaron que van a estar incluidos los policías como gestores de paz”, señaló.

Sin embargo, luego corrigió y señaló que no será bajo la figura de “gestores de paz” ni recibirán un subsidio, aunque muchos perdieron su trabajo en la institución justamente por sus excesos. “Como no hay condenados, me imagino que están mirando los casos”, añadió.