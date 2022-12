Pese a que Concepción Baracaldo sigue en el cargo como directora del ICBF, los planes que tendría el equipo de Gustavo Petro con ella serían diferentes y podría ser removida del cargo pronto y convertirse en la primera baja del actual Gobierno en Colombia.

Por lo menos eso se desprende del trino que publicó el senador Gustavo Bolívar en la mañana de este miércoles y que segundos después fue borrado de su cuenta de Twitter. El mensaje decía con claridad que el nuevo director del ICBF, cargo que ocupa Baracaldo desde hace varias semanas, es Jorge Redes, exsecretario de Integración Social durante la alcaldía de Petro en Bogotá.

Seguido, destacó a quien sería el remplazo de la actual directora como un “gran ser humano” y “conocedor del sector”. Además, le puso algunas tareas como frenar la muerte de niños indígenas y vigilar los contratos de alimentación escolar.

Este es el trino que publicó Bolívar y que después fue borrado:

El mismo senador, fiel escudero de Petro en el senado y ahora en el Gobierno, les pidió excusas a sus seguidores en esa red social y aclaró que el nuevo director del ICB no sería Rojas, sino que este último será designado como embajador en Bélgica.

Este es el trino aclaratorio de Bolívar:

Excusas

Me confirman que la información sobre el nombramiento de Jorge Rojas en ICBF no es cierto.

Me confirman de presidencia que Jorge irá de embajador a Belgica.

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 21, 2022