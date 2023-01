Gustavo Bolívar se ha convertido en uno de los más fieles escuderos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al punto que les contestó hace poco a los críticos del mandatario por un evento con habitantes de calle.

Precisamente, en esa vocería que ha tomado como partidario del líder del Pacto Histórico, anunció una tregua con los miembros de la oposición durante la temporada navideña.

No obstante, el excongresista ahora sorprendió antes de la fiesta de Año Nuevo para anunciar su retiro del Senado, al tiempo que explicó que un tema con Canal RCN causó la decisión.

El ahora exsenador del Pacto Histórico aprovechó su cuenta personal en Twitter para compartir el documento completo en el que hizo oficial su renuncia ante el Congreso de la República.

“He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el Canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía”, explicó.

En esa misma publicación, a pesar de que hace pocos días había descartado la opción de participar en la pugna por la Alcaldía de Bogotá, reabrió esa alternativa política.

“Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida”, finalizó en el texto acerca de su sorpresiva renuncia.

Este fue el trino con el que Gustavo Bolívar dio a conocer su determinación, junto a un documento dirigido a Roy Barreras en el que presentó su renuncia al Congreso de la República.

He tomado la decisión de renunciar al Senado.

Este lunes empiezo a escribir una novela para el @CanalRCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida.

Gracias. pic.twitter.com/5LBSU6aIwC

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 31, 2022