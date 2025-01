El pasado 31 de diciembre ocurrió una tragedia en el Parque Nacional Los Nevados, pues Kevin Bocanegra, que había adquirido un plan para subir hasta la cumbre junto a su pareja y su suegra, sufrió de un edema pulmonar y falleció.

Desde entonces han salidos muchos detalles acerca de qué pudo salir mal, pero uno de los que más preocupa fue que, tal como contó Jois Ramírez, pareja de Bocanegra, el guía no estaba autorizado para llevarlos, no contaba con las herramientas y muchas veces incluso los dejó solos por irse con su novia.

Esto despertó un grado de preocupación bastante grande entre las autoridades de este sitio turístico, ya que al parecer esta no es la primera vez que personas no autorizadas guían a turistas a esta zona, que si bien tiene mucha belleza, igual puede significar un peligro grande si no se sabe recorren correctamente.

Qué pasa con los guías del Parque Los Nevados

Es más, en las últimas horas, Edison Hernán Espinoza García, secretario de Turismo de Salento, aseguró que se han adelantado revisiones con las empresas y los guías, además de fortalecer el control a partir de las 5:00 de la mañana para la subida, pero que eso no ha sido suficiente.

“Hemos ido a varias empresas a mirar el equipamiento y la documentación y se hace una medida preventiva o correctiva, y tienen derecho a apelar, pero si no cumplen se cierra. En temas de documentación es en lo que más evaden, en equipamiento o en los guías que no tienen las certificaciones para subir a la montaña”, dijo Espinoza, en diálogo con El Tiempo.

Y agregó: “Hemos hablado de tener fuerza pública en la zona alta para hacer la devolución de las personas que se pasan del área permitida, muchos dicen que van para un lugar, pero en realidad van para el Parque Los Nevados”.

Además, agregó que el problema es que para evitar esas revisiones, lo que están haciendo los supuestos guías es no llegar a las cinco de la mañana, sino a las dos o tres y con eso el control es mucho menor.

Por otro lado, explicó que en los últimos meses se han encontrado a personas extranjeras que guían grupos porque han subido dos veces a los nevados, pero que no son certificados y por eso mismo significan un peligro porque en caso de que algo malo ocurra, como lo que pasó con Kevin Bocanegra, no sabrán qué hacer y ahí es que se presentan los desenlaces fatales.

Así las cosas, si usted está pensando en subir al Parque Nacional Los Nevados, debe revisar bien que la empresa y el guía que lo van a llevar a cumplir ese objetivo esté certificado y cuente con todas las herramientas de seguridad, ya que eso es lo que hará la diferencia entre una gran experiencia o poder llegar a fallecer.

