Continúa la conmoción en el país por la muerte del joven deportista de 25 años, quien el pasado 31 de diciembre murió en el nevado del Tolima mientras hacía una expedición en compañía de su novia, suegra y otras personas.

(Vea también: Mamá de Jois Ramírez explotó por críticas en redes sociales: “Compran y están indignados”)

Aunque son pocos los detalles que se tienen sobre lo que verdaderamente ocurrió, pues solo se conoce la versión que entregó su pareja Jois Ramírez, este miércoles 22 de enero salió a la luz un video que mostró lo que, al parecer, vivió la suegra del abogado, Julieth Ordóñez, junto a su hija.

Las imágenes fueron publicadas por la propia mujer, quien además explicó que el drama que vivió esa noche la hizo recordar una situación de infancia en la que estuvo cerca de la muerte.

En el clip, se alcanza a escuchar a Ordóñez con su respiración agitada, pero lo que más llama la atención son las heridas y el color de sus manos, luego de que, al parecer, se cayera del caballo que las estaba transportando.

“Tome a mi hija nos montamos en ese caballo, enfrente mi miedo, y digo que vivimos un ‘boomerang’ porque en ese momento, siendo yo la mamá, vi como la historia se repetía y los caballos nos tiraron a las dos, casi pierdo a mi hija, pude haber muerto también”, aseguró la suegra de Bocanegra en la publicación.

Acá, el video en cuestión:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julieth ordoñez (@kmila_monacyo)

Según contó Ordóñez, cuando era niña vivió una situación muy parecida con un caballo, por lo que le cogió miedo a esos animales.

“Siempre le tuve miedo a los caballos. Han sido un trauma en mi vida porque de niña tuve un accidente muy fuerte con mi mamá montadas en un caballo que casi acaba con nuestra vida, 37 años después me enfrenté a un ‘boomerang’ […]. Ese 31 de diciembre, donde parecía que no solo había perdido a mi yerno, un hombre increíble, tuve siempre ese sentimiento en mi corazón de que mi hija ya no quería vivir”, agregó en su escrito.

Por último, envió un mensaje a las personas que ponen en duda las declaraciones de su hija, en las que contó lo que pasó esa noche con el abogado de 25 años.

“No entiendo de dónde la gente dice que eso fue una payasada, cuando no saben ni la mitad de cada detalle que tuvimos que enfrentar ese día”, concluyó.

¿Qué dijo Jois Ramírez de la muerte de Kevin Bocanegra?

Las declaraciones de Jois Ramírez, creadora de contenido para plataformas de adultos, expusieron la negligencia que, al parecer, hubo desde el parque para que le brindaran los primeros auxilios a su pareja.

Sin embargo, también expuso el drama que vivió el joven mientras su novia y su suegra subían a la cumbre del nevado, sin importar el problema de salud que estaba presentando.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.