El pasado 31 de diciembre, la familia vivió una verdadera tragedia durante una excursión al Nevado del Tolima, popular destino de montaña en Colombia.

Y es que Jois Ramírez, junto con su novio Kevin Bocanegra y Julieth Ordóñez, su madre, emprendieron lo que esperaban fuera una aventura memorable, pero que terminó en desgracia.

El grupo había contratado un paquete turístico a través de una agencia que aparentemente operaba sin los debidos permisos del Parque Nacional Natural Los Nevados.

Durante el ascenso, Kevin, quien era un montañista experimentado, comenzó a presentar graves problemas de salud, llevándolo finalmente a la muerte en las montañas del Tolima.

Sin embargo, en los días siguientes al incidente, Jois, quien reveló en Instagram que producía contenido para adultos con su novio, fue centro de numerosas críticas y comentarios dañinos en redes sociales.

Fue por los esos ataques en redes sociales que Julieth Ordóñez, madre de Jois, emitió un fuerte mensaje a través de las historias de Instagram, cuestionando duramente a los detractores de su familia.

“No puedo creer hasta donde llegaron ustedes, ojalá esto no cobre la vida de nadie más por ‘hate’, por tristeza, por angustia y muchísimo menos por desesperación, a quién le cabe en la cabeza todo lo que dicen. Niñas es verdad que ustedes han tenido puro gamín. Que la madre de ustedes nunca quiso sus hombres”, expresó Julieth en su desahogo virtual.

De hecho, la mamá de Jois también defendió el derecho de su hija a tener una cuenta en una plataforma para adultos y solicitó respeto hacia su dolor.

“Ustedes compran y están indignados. Usted, que repite de novia cada año, ¿por qué no tiene la capacidad para levantarse algo mejor? No sea hpta que yo también viví una pesadilla allá, casi me muero, no sea hpta en serio, ocúpese de su mamá, de sus hijos, de su casa, déjame a mí con mi vida, con mi trasto, hacer lo que se me dé mi gana, respete el dolor ajeno”, continuó.

Posteriormente, en el videopódcast ‘Más allá del silencio’, Julieth relató cómo ella y Jois se perdieron en el Nevado y llegaron horas después a una finca local llamada La Primavera, donde les confirmaron la muerte de Kevin.

Un hombre que ayudaba a transportar el cuerpo les dijo fríamente: “Él se murió hace rato, mami. ¿No sabía? Más bien deje la bulla, calme a esa niña y váyanse”.

