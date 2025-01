La historia del fallecimiento de Kevin Bocanegra, un abogado de 25 años que murió el pasado 31 de diciembre durante una expedición en el Nevado del Tolima, tomó un giro completo luego de que su novia Jois Ramírez diera detalles de lo sucedido.

De acuerdo con lo mencionado por la joven en el pódcast ‘Más allá del silencio’, la muerte de su pareja se dio por “negligencia” y “falta de socorro” por parte del parque, ya que, según contó, ni ella ni su madre, Julieth Ordóñez (quien también iba en la expedición), recibieron la ayuda necesaria para atender al joven.

Sin embargo, después de que se conocieran esas declaraciones, diferentes usuarios en redes señalaron a la joven de querer monetizar con el tema, al punto de que aseguraron que la exposición le serviría para darle más visualizaciones a su trabajo: crear contenido en plataformas para adultos.

Ante esto, Jois Ramírez reapareció en un video publicado en su cuenta de Instagram rechazando ese tipo de comentarios, asegurando que su trabajo no debería ser el tema de discusión.

“Mi trabajo no es el foco. Creo que ese no es el tema del que deberían estar hablando en las plataformas. ¿Acaso mi trabajo le resta importancia a las condiciones en las que Kevin murió? Una cosa no tiene que ver con la otra”, mencionó inicialmente.

¿Qué dijo Jois Ramírez de su trabajo en plataformas?

Con voz cortada y con algunas lágrimas en sus ojos, la joven explicó que todavía está viviendo el duelo de perder al amor de su vida.

“Yo no estoy monetizando con la muerte de mi pareja. Yo no tengo que salir a explicarles cuál es el proceso de duelo que estoy viviendo para que ustedes me crean. Decidí contar mi historia como la viví en ese momento porque fue trágica e indigna. Sufrimos falta de socorro y hay responsables”, agregó en su publicación.

En su pronunciamiento, la mujer mencionó que lo que busca al narrar cómo fue la muerte de Kevin Bocanegra es que se convierta en un precedente para quienes se dedican a practicar deportes de alto riesgo. No obstante, insistió que su trabajo no debería relacionarse de ninguna manera.

“Yo ya estoy acostumbrada a que me estigmaticen porque llevo mucho tiempo trabajando para plataformas con el contenido con el que trabajo. Antes de conocer a Kevin yo ya tenía cuentas en redes sociales […]. Yo no he trabajado en este tiempo porque no me he podido reponer”, afirmó en el mismo video.

De igual manera, pidió que no se siguiera hablando del contenido que hace en plataformas, en el que, según distintos usuarios, su madre también le colabora.

“No es justo que traten de nublar toda la situación tomando cosas de mi trabajo […]. No está bien que me responsabilicen a mí y quieran excusar al responsable. No tiene sentido que usen mi trabajo en mi contra porque yo no me avergüenzo de mi trabajo y mi pareja jamás se avergonzó de mí”, comentó.

Por último, agregó: “No estoy monetizando en plataformas, esto no me da dinero […]. Ustedes no pueden utilizar mi historia en mi contra y esperar que siga guardando silencio porque eso no está bien”.

