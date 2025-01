Con el paso de las horas, Jois Ramírez ha compartido con sus seguidores en redes parte del luto que está viviendo por la muerte de su novio Kevin Bocanegra, quien perdió la vida en medio de una travesía por el nevado del Tolima.

(Vea también: Jois Ramírez reveló plan que compró con Kevin para subir el nevado: “Viaje al cielo”)

Esto hizo que algunos usuarios le hicieran diferentes críticas, al punto que señalaron que estaba buscando monetizar sus redes aprovechando la situación. Sobre esto, la joven pidió que no se desviara el tema de conversación, ya que, incluso, se tocó lo de su trabajo: es creadora de contenido para plataformas de adultos.

Pero sin importar las críticas, Ramírez continuó publicando imágenes y videos relacionados con su pareja, quien al parecer ya tenía planes de formar una familia con ella.

Así quedó registrado en una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que publicó la joven, en la que su novio hablaba del deseo de tener una hija con ella.

Acá, la imagen que compartió Jois Ramírez:

En un video publicado en su Instagram, la joven pidió respeto por el luto que está viviendo, ya que muchos usuarios la acusaron de querer sacar lucro con lo sucedido.

“Mi trabajo no es el foco. Creo que ese no es el tema del que deberían estar hablando en las plataformas. ¿Acaso mi trabajo le resta importancia a las condiciones en las que Kevin murió? Una cosa no tiene que ver con la otra”, mencionó inicialmente.