“Una cosa es una frase suelta y otra es un contexto”, fue lo primero que expresó la primera dama en Noticias RCN, sobre la controversia que hubo porque dijo en Noticias Caracol: “Me asusta más la agresión ciudadana que la represión policial”.

Luego, en su aclaración en RCN, Ruiz añadió que su “bandera” y su “posición” frente a la violencia ha sido de “rechazo”, refiriéndose a que no justifica ningún tipo de agresión, pese a que una le asuste más que otra.

“Rechazo, de manera categórica, cualquier tipo de agresión, abuso, maltrato, violencia, contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de manera específica y particular. Lo tengo como una premisa de vida, es un modelo a seguir profesionalmente, pero también a título personal. Ningún tipo de violencia debe ser validada y muchísimo menos como argumento para entablar una conversación o una comunicación”, manifestó la esposa de Duque.

Este es es el video con la explicación de la mujer del Presidente de Colombia; lo publicó Noticias RCN en su cuenta de Facebook.

Declaración completa de esposa de Iván Duque sobre las protestas

La polémica de la que fue protagonista María Juliana Ruiz se dio a comienzos de mes, cuando la presentadora de Caracol María Lucía Fernández le preguntó si permitiría que sus hijos salieran a protestar cuando estuvieran más grandes.

La primera dama aseguró que no se opondría, pero antes de eso pronunció la frase por la que, incluso, algunos la ‘crucificaron’ en redes sociales.

“Me asusta más la agresión ciudadana que la represión policial, pero la protesta es un derecho legítimo, no se lo negaría a mis hijos, en este país y espero en ningún otro. Lo que tendría presente es que mis hijos no salieran a la calle de manera violenta, con agresividad, con odio. Me aseguraría, y hoy en el corazón de mis tres hijos hemos sembrado lo necesario, para que salgan a las calles con amor, con alegría, con entusiasmo, con propuestas, con solidaridad”, fue la respuesta completa de la Primera.

Aquí el video con la entrevista de Ruiz en Noticias Caracol; lo de las protestas ciudadanas y la represión policial aparece desde el minuto 5:15: