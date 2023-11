Continúan conociéndose detalles del feminicidio de Luz Mery Tristán, un caso que conmocionó a todo Colombia.

De acuerdo con El Tiempo, Andrés Ricci, expareja de la deportista y principal sospechoso de este crimen, rindió un interrogatorio el pasado 28 de septiembre, donde entregó una nueva versión de los hechos; al parecer, para disminuir la pena en su contra.

(Le puede interesar: Hermana de Luz Mery Tristán expuso a Andrés Ricci: ventiló ataques de celos y adicciones)

Cabe resaltar que la defensa de Ricci estaría buscando que no se le acuse de feminicidio, por lo que está tratando de conseguir un preacuerdo con la Fiscalía.

En este interrogatorio, el empresario aceptó que en el momento en el que ocurrieron los hechos; él estaba en estado de embriaguez y bajo los efectos de la cocaína. Además, aseguró que luego del crimen, había consumido agua mezclada con alcohol y un perfume para canas.

“En el momento de los hechos yo estaba muy confundido. No solo porque había consumido Whisky y cocaína, sino porque para mí fue una sorpresa el estado de ella y más cuando salió corriendo, gritando que se iba a matar”, Dijo Ricci en el interrogatorio, de acuerdo con la información revelada por El Tiempo.

Es decir, que dijo que Luz Mery Tristán estaba “fuera de sus cabales” ya que, según él, la mujer estaba tomando ansiolíticos y que, en una ocasión, lo había hecho en exceso. Además, añadió que ambos usaban drogas.

“Ocho días antes, yo llegué a la casa a eso de las seis de la tarde y la encontré en la cama de nuestra habitación tirada. No podía ni hablar. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que había tomado seis pastillas. Me señaló y eran los ansiolíticos. La llevé cargada hasta el sanitario y le produje vómito para que expulsara las pastillas”, agregó Ricci.