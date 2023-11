El pasado 6 de agosto, el mundo del deporte y del patinaje en Colombia se estremeció luego de que se conoció que la expatinadora Luz Mery Tristán, una de las mejores representantes de esta disciplina en la historia del país, fue asesinada en su casa.

Según contaron los vecinos de la deportista, en la tarde de ese sábado se escucharon gritos y discusiones bastante fuertes al interior de la residencia y, unos minutos después, unos disparos.

Cuando llegó la Policía al lugar de los hechos, se encontraron que la puerta de la habitación en la que estaba Tristán tenía cuatro disparos de los cuales uno, desafortunadamente, impactó a la mujer. Además, en otra habitación estaba Andrés Ricci, presunto autor del hecho, alcoholizado y con un arma en su poder.

Pese a que el hombre fue capturado y actualmente está en la cárcel de máxima seguridad de La Picaleña en Ibagué, Tolima, la audiencia de acusación todavía no se lleva a cabo y la familia de Tristán teme que el hombre llegue a un acuerdo con la Fiscalía y no pague ante la justicia como debería.

Hija de Luz Mery Tristán teme por su seguridad

La familia de la expatinadora no está tranquila con que Ricci esté detenido, pero no judicializado, ya que aseguran que este hombre tiene dinero y poder y que eso le pdría dar beneficios importantes.

En diálogo con el diario El Tiempo, Valeria, una de las hijas de Tristán, aseguró: “No tenemos protección en este momento, pero sería algo con lo que nos gustaría contar. Nuestro miedo es que nos haga algo o atentar contra nosotros y que pueda buscar formas de salirse con la suya, por ese mismo poder que tiene. Directamente no hemos tenido amenazas, pero, si fue capaz de hacerle eso al amor de su vida, quién quita que nos pueda hacer algo a nosotros”.

Y agregó: “Trata de escudarse en cosas que pasaron en el día de lo sucedido. Él dice que no tenía la intención de matar a mi mamá, sino que él disparó para abrir la puerta, pero ¿4 tiros para abrir la puerta? No es algo factible; en vez de mirar si había alguien o buscar una llave o a patadas. Además no revisa cómo está la persona, sino que la deja 24 horas esperando ahí”.

La audiencia de acusación se iba a llevar a cabo el pasado 10 de noviembre, pero fue aplazada para el primero de diciembre por falta de electricidad. Por lo pronto, la familia está a la espera de que la decisión que se tome ese día sea la más justa por el terrible acto que cometió

