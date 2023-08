Salen a la luz nuevos detalles del caso de Luz Mery Tristán, campeona mundial de patinaje que fue hallada muerta en su vivienda, en la madrugada del domingo seis de agosto. La Fiscalía investiga si se trató de un feminicidio, cometido por Andrés Gustavo Ricci, su prometido.

(Lea también: Audios de Luz Mery Tristán pondrían en jaque a Andrés Ricci; habría contado qué pasaba)

Luego de que Medicina Legal presentara los resultados de la autopsia de Tristán, quien “presentaba una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de la región dorsal y otra herida a nivel del tórax”, tenía un golpe en el párpado superior derecho y hematomas en las falanges de varios dedos de la mano izquierda, se supo que hay una fuente clave en el caso.

La escena de terror que estaba ocurriendo en la casa número 6, donde vivían Tristán y Ricci, fue reportada a la Policía por un hombre que no ha sido identificado, pero que las autoridades califican como de alta confiabilidad, indicó El Tiempo.



De acuerdo con el rotativo, el informante le dijo a la Policía que se trataba de un caso de connotación nacional por tratarse de una campeona mundial de patinaje y un poderoso empresario.

Además, el hombre les advirtió a las autoridades que si no llegaban rápido había un alto grado de probabilidad de que Ricci se quitara la vida y alterara la escena del crimen, agregó el periódico.



Al parecer, Tristán, antes de ser asesinada, se comunicó con una persona cercana, que fue quien le entregó la información a la fuente que se comunicó con la Policía.

Lee También

María Del Pilar Jaramillo, la exesposa de Andrés Ricci dijo que lo había denunciado por los maltratos que habría sufrido durante su matrimonio.

“Yo he sabido de más maltratos y no solo conmigo, yo decidí dejarlo la última vez porque casi me mata y encima de eso me quería hacer sentir culpable. Ya no me importan las consecuencias, yo sé de qué eres capaz, pero ya no te tengo miedo”, dice una publicación que hizo Jaramillo en su Facebook, en 2017.