El Bulevar del Río fue el punto de encuentro donde colectivos feministas, familiares y allegados de la expatinadora Luz Mary Tristán se reunieron para alzar su voz en rechazo a su feminicidio, en medio del plantón ‘Nos queremos vivas’.

Durante el plantón se le rindió un homenaje a la deportista y a las mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género en la ciudad, además, se le envió un mensaje de solidaridad a aquellas que aún no denuncian.

(Vea también: Caso de Luz Mery Tristán tomaría inesperado giro por sobre que le hallaron a su pareja)

A este encuentro asistió Mario Valencia, hijo de la patinadora, quien manifestó su oposición a un posible preacuerdo entre la defensa de Andrés Gustavo Ricci, la pareja de su madre señalada como responsable de su feminicidio, y la Fiscalía.

“Yo espero que no haya un preacuerdo, espero que no haya algo de lo que él pueda salirse con las suyas, solo espero que haya justicia”, Mario Valencia, hijo de Luz Mery Tristán.

Victoria Tristán, hermana de Luz Mery, también estuvo presente en este evento y rechazó no solo el crimen contra su hermana, sino el de tantas mujeres que han sido víctimas de violencia por parte de su pareja. “Estoy aquí no solo por mi hermana, sino que estoy dando la cara para que no siga la violencia contra las mujeres”.

Lee También

“Mi hermana, hizo todo lo posible para cambiar a su pareja, tuvo psicólogos, clínicas, todo lo que fue posible por el enamoramiento que ella tenía hacia él para cambiarlo, y no cambió. No esperen que sus parejas cambien, tomen su decisión antes de que sea demasiado tarde”, precisó Victoria Tristán.

Frente a esto, el hijo de Luz Mery Tristán manifestó que conocía que Ricci maltrataba emocionalmente a su madre y “le decía palabras soeces que no representan en nada lo que es ella”, pues él quiere que recuerden a su madre como la ‘luz’ que era ella.

“Sí, sabíamos de ese maltrato psicológico y no pudimos evitar que esto pasara”, lamentó Mario Valencia.

Finalmente, el hijo de Luz Mery Tristán señaló que “es muy triste ver las imágenes de estas personas que vivieron lo mismo que mi mamá y vale la pena que esto sea un poco más visible, para que las personas sepan y entiendan que esto pasa a diario y no es tan raro. Solo le puedo agradecer a todas las personas que acompañan a mi mamá”.

Aún buscan a qué cárcel trasladar a Andrés Gustavo Ricci

El Noticiero 90 Minutos pudo conocer en exclusiva que, hasta el momento, Andrés Ricci no ha sido trasladado a ninguna cárcel y continúa en el CAI ubicado en la Terminal de Transportes de Cali.

De acuerdo con una fuente consultada por este medio, la defensa del sindicado estaría buscando que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad para velar por su protección. La propuesta sería la cárcel de Palmira y no la de Jamundí, como se había hablado en un principio.