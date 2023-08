Hay conmoción en Colombia por el feminicidio de Luz Mery Tristán, campeona del mundo de patinaje en 1990, cuyo cuerpo fue encontrado en la madrugada del pasado domingo 6 de agosto.

Según el informe que adelantaron las autoridades en Cali, la exdeportista tenía un golpe en la cabeza y una herida de bala, en hechos que aún son materia de investigación.

(Vea también: Audios de Luz Mery Tristán pondrían en jaque a Andrés Ricci; habría contado qué pasaba)

De hecho, los uniformados de la Policía capturaron al ejecutivo Andrés Ricci García, prometido de Luz Mery, con un arma en su mano y en estado de embriaguez; razón por la cual es el principal sospechoso del crimen.

Reviven entrevista en la que Luz Mery Tristán habla de Andrés Ricci

A raíz del asesinato de la exdeportista de 60 años, en Telepacífico revivieron una entrevista que le hicieron a Tristán en 2018, en la que habló de su relación con el empresario y lo feliz que en ese entonces se sentía con él.

“Yo pienso que Dios me lo tenía guardado, muchas personas me dicen que me ven feliz, llena de amor. Mis hijos lo han aceptado, los hijos de ellos también encajaron conmigo”, dijo en el momento la expatinadora.

Incluso, Luz Mery destacó que el empresario, su presunto asesino, era un hombre “puro, sincero, honesto y leal”.

“Siento que me ama. No puedo quejarme y creo que llegó en la mejor etapa de mi vida, la relación de nosotros fue muy buena como amigos, siempre estuvo cunado hubo problemas”, concluyó.

Lee También

En el momento, se sabe que Ricci García está enfermo y que no aceptó los cargos imputados por feminicidio agravado y porte ilegal de armas. Se cree que el empresario recibiría una condena entre 40 y 50 años de prisión.