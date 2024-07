En medio de la alerta por el impacto del huracán ‘Beryl’ en Colombia, se conoció un seguimiento desde cámaras satelitales de la impresionante evolución que ha tenido este fenómeno climático en muy poco tiempo.

This time yesterday, Beryl was a tropical storm on the verge of being a hurricane. Now it is a category 4 hurricane, the earliest in recorded history.

This imagery over the last day showcases Hurricane Beryl’s rapid intensification. pic.twitter.com/yJ42YgTikB

— CIRA (@CIRA_CSU) June 30, 2024