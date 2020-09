Como se ve en la grabación, difundida por Caracol Radio, el agente sale de la estación de ese municipio de Boyacá para dialogar con las personas que protestaban.

Si bien al inicio se escucha un: “Déjenlo hablar, déjenlo hablar”, y efectivamente da su mensaje, cuando acaba, las personas lo chiflan y le gritan insultos.

“A nombre de la Policía Nacional les quiero pedir excusas a ustedes por lo que sucedió en la ciudad de Bogotá. No es una política de la institución lo que sucedió allá. Pero les pido el favor de que no estigmaticen a los policías que estamos acá, porque no hemos hecho nada malo”, dijo el uniformado.