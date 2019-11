Córdoba reveló, en entrevista con Blu Radio, que recientemente padeció pielonefritis, una infección urinaria que le inflamó el riñón y que ella no sabía que tenía hasta que perdió el conocimiento, y los médicos descubrieron su enfermedad.

“Yo estuve prácticamente 15 días hospitalizadas y 8 sin conocimiento […]. Yo llegué a un foro aquí en Cuba sobre biodiversidad, y no pude asistir, pero yo pensaba que era cansancio. Y resulta que perdí el conocimiento al martes, llegué un domingo en la noche, y resulta que al martes al medio día yo no volví a saber de mí. Me llevaron a La Habana”, relató la exsenadora.