Gladys Azuje, migrante venezolana en Colombia, le contó a Noticias Caracol que encontró sus pertenencias en la calle, fuera del lugar en donde estaba viviendo hace varias semanas, en el sur de la capital.

Las imágenes divulgadas por el informativo son desoladoras, propia de un destierro. Colchones, cobijas, coches para bebé y ropa para niños estaban desparramados por la calle.

Apenas vieron que sus cosas estaban tiradas en la vía, según el noticiero, los ciudadanos venezolanos trataron de conseguir un lugar en dónde proteger a sus hijos del frío que por estos días azota a Bogotá.

Sin embargo, por el hecho de ser venezolanos, no les quieren arrendar, señala el informativo.

“Que no, porque somos venezolanos, y no aceptan con niños (…) cosas así. A veces uno llama y dicen que no (arriendan) solamente por ser de allí y no se dejan explicar, ni nada”, dijo Azuje.