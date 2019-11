green

Si bien los dos medios difieren de qué tipo de cáncer se supone que tiene el más temido asesino del extinto narco Pablo Escobar, ambos coinciden que es por esa enfermedad que él, a través de su abogado Andrés Villegas, solicitó que se le permitiera salir de la Tramacúa, prisión de máxima seguridad de Valledupar, para tener casa por cárcel.

RPT Noticias aseguró que conoció en “exclusiva” la información de que ‘Popeye’ tiene cáncer de garganta e incluso dice que una fuente del sistema carcelario le dijo que al exsicario le quedarían “unos seis meses de vida” porque la enfermedad ya hizo metástasis.

El medio agrega que el preso tiene problemas para ingerir alimentos y por eso lleva una “dieta blanda”.

Por su parte, el Diario del Cesar manifestó que ‘Popeye’ tiene cáncer de estómago, y que la última vez que ese medio vio al condenado fue en Medicina Legal donde, asegura el portal regional de noticias, se practicó “exámenes de rigor” para justificar su solicitud de casa por cárcel.

Ese diario también dijo que ‘Popeye’ estaba “bajo de peso y algo demacrado”, y asegura que él ha presentado síntomas del cáncer de estómago como “la pérdida de peso sin causa aparente, diarrea y estreñimiento crónico, dolor abdominal intenso, náuseas y vómito”.

Esta información, hasta ahora, se ha manejado solo por medio regionales, incluyendo el portal EL Pais Vallenato que toma de fuente a RPT Noticias, por lo que la noticia no ha trascendido a nivel nacional.

Cabe recordar que el abogado de ‘Popeye’ aseveró en Noticias Caracol que su cliente estaba bajo un cuadro de “salud muy grave” por lo que necesitaba la atención de médicos especialistas que no se encuentran en las cárceles.

No obstante, aseguró al noticiero que no podía decir cuál era la enfermedad que aqueja al exsicario de Escobar porque no tenía “autorización” para dar ese dato.