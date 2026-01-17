El presidente Gustavo Petro repudió con firmeza los recientes ataques atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, y llamó a los integrantes de ese grupo armado a hacer una profunda reflexión sobre sus acciones.

Petro afirmó que este tipo de acciones violentas son el resultado de “la estupidez de la codicia” y representan un retroceso en cualquier camino hacia la paz en Colombia.

Los hechos más recientes incluyen un ataque con drones cargados de explosivos en la zona rural de Tibú, que dejó al menos un soldado profesional muerto y cuatro militares heridos, según informó oficialmente el Ejército Nacional.

Este incidente se suma a una escalada de violencia que ha marcado ya un año de enfrentamientos entre grupos armados en el noreste del país y que ha provocado desplazamientos masivos y numerosas víctimas civiles.

El ELN habla de paz.y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año, y mata un joven soldado, quizás hijo de campesinos tambien o de una familia de algún barrio popular de nuestras ciudades, y se alegra, lo repito, qué estupidez de la codicia. Siéntense, reflexionen .… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 17, 2026

En su mensaje, el mandatario rechazó que el Eln hable de paz cuando —según él— celebra actos de violencia que han costado vidas inocentes, incluidos campesinos humildes y jóvenes uniformados.

Petro cuestionó que la guerrilla continúe involucrando a colombianos y venezolanos en enfrentamientos sangrientos que, dijo, benefician a terceros ligados al narcotráfico y al comercio ilegal de drogas.

El mandatario eiteró que las ideas nuevas y constructivas deben estar vinculadas a la vida, a la juventud y a la convivencia pacífica, y no a la violencia armada. “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, afirmó, instando al grupo a sentarse a reflexionar sobre su rol y el impacto de sus acciones.

“Llevan jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína”, explicó Petro.

Aunque hizo un llamado al diálogo, el presidente fue enfático al señalar que, por ahora, no habrá nuevas negociaciones de paz con el Eln tras la reciente oleada de violencia en el Catatumbo. Además, advirtió que se podrían tomar acciones conjuntas, incluso en cooperación con Venezuela, si ese grupo no abandona el territorio venezolano donde, según el Gobierno, mantiene bases.

Finalmente, al referirse al año de escalada violenta en esta región fronteriza, Petro calificó la situación como un delito de lesa humanidad, subrayando que la muerte sistemática de campesinos y civiles se ha dado por la disputa por los cultivos ilícitos y la codicia que ha alimentado el derramamiento de sangre.

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.