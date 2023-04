Alba Buitrago se cataloga –por su historia de vida– como una mujer fuerte que en 14 años ha salvado casi 300 animales. Sin embargo al recordar la historia de Bagheera (se dice Baguira), una perrita de ocho meses que deambuló por Caramanta gravemente herida, los ojos color miel de Alba se llenan de lágrimas a la vez que la voz se le quiebra.

Alba, la cara visible de la fundación Milagro de Abril Monchita recuerda que ese 16 de marzo recibió una llamada de una veterinaria del municipio para pedirle ayuda. Sin embargo, la crudeza de las fotos del estado de la perrita la hicieron sentir impotente.

“Entré en shock cuando vi la herida tan grande que tenía en la carita. Llamé llorando a la doctora y le dije que yo no era la ‘Mujer Maravilla’ y que no era capaz con un caso tan duro porque tengo otros 40 animales a mi cargo”, recordó.

Pero el corazón de Alba es tan grande que después de pensarlo decidió dar la pelea por la vida de la malherida perrita. Ese día junto a Katherin, otra aliada de su fundación, Alba viajó por primera vez en su vida a la lejana Caramanta.

“Cuando por fin llegamos y me la entregaron…. estaba tan herida... Que a mí no me cabe en la cabeza como alguien tuvo la sangre fría de hacerle eso a un animalito tan noble”, añadió.

Por su voluntad de vivir y su pelaje, ese día la perrita recibió el nombre de Bagheera, como la pantera de El Libro de la Selva que se caracteriza por su nobleza, humildad y astucia.

Tratando de no lastimarla Alba y Katherin la trajeron de vuelta a Medellín. “En ese camino de cinco horas, la perrita no emitió ningún gruñido de agresividad. Antes ella me trataba de abrazar con sus paticas”, recordó Buitrago.

Las rescatistas llegaron a la ciudad cerca de las 2 de la mañana de ese viernes 17 de marzo. Intentaron ingresar a Bagheera a dos clínicas donde les sugirieron que lo mejor era eutanasiar a la perrita. “Nos negamos porque a ella se le veía voluntad de vivir, además no habíamos viajado 10 horas para que nos dijeran que había que matarla”, recordó Alba.

Por fortuna en la Clínica Los Rosales la ingresaron y –según Alba gracias al destino– el doctor Byron (especialista en ortopedia y tejidos blandos) se apersonó de su recuperación. “A esa clínica le agradezco mucho porque después de ese viaje tan largo, allá recibimos la primera muestra de humanidad en ese día tan duro”, apuntó Alba.

Con Bagheera enfrentando su recuperación, Alba decidió llevar el caso a la justicia por el delito de maltrato animal. Según el dictamen médico la cachorra recibió un “machetazo” que dejó su cráneo expuesto y tanto su ojo izquierdo y su oreja izquierda desprendidos. Además, presentaba otras heridas y fracturas más viejas que afectaron su maxilar inferior y su labio.

Otro asunto que descubrió Alba es que las heridas fueron causadas presuntamente por Óscar Cárdenas, quien según dijo ella es familiar de uno de los contendientes a la alcaldía de Caramanta y quien venía maltratando a la perrita de tiempo atrás. El incidente que casi la mata se habría dado el 9 de marzo luego de que al hombre le cobraran $40.000 por una gallina que Bagheera habría matado, según una vecina.

Tras recibir la lesión que casi la mata, Bagheera fue avistada en el casco urbano el miércoles 15. Gracias a los esfuerzos de la Policía y la comunidad, fue llevada de urgencia al albergue local donde recibió los primeros auxilios. Es decir, la perra deambuló seis días por Caramanta con la grave herida.

Recuperación “milagrosa”

Por fortuna, la historia de Bagheera ha tenido un desenlace positivo para ella. Tras su rescate, su recuperación podría catalogarse de milagrosa. La perrita ha ganado peso, y su pelaje azabache brillante da cuenta de su estado de ánimo. Además, sus heridas han sanado más rápido de lo esperado.

Estos avances se deben también a que Bagheera encontró en Juan Camilo Rodríguez, Karen Agudelo y sus perros Romeo y Marcos un hogar amoroso al que se ha adaptado rápidamente.

“Mi mamá es de Caramanta y cuando se enteró del hecho me pidió que la tuviéramos y yo le dije de una que sí. Cuando fui a recogerla a la Clínica, me la entregaron con unos globos de despedida de parte de las doctoras que vivían enamoradas de ella. Yo me agaché para entrar en confianza con Bagueera y ella sin haberme visto nunca se me acercó meneándome la colita. Ella, todavía lastimada, me recostaba la cabecita en el pecho como diciéndome ‘sóbame’”, recordó Káren.

Otro factor en la recuperación de la perra ha sido Marcos, el Huskee que con su nobleza se ha vuelto el “terapeuta” y complemento de Bagheera. “Cuando ella llegó, Marcos se hacía a su lado, le lamía la cabecita y le llevaba sus juguetes al lado de la cama. Actuaba como diciéndole que él estaba ahí para ella”, narró Karen.

¿Qué ha pasado con el caso?

EL COLOMBIANO conoció que desde el 23 de marzo hay una denuncia penal contra Cárdenas por el delito de maltrato animal agravado. Sin embargo, hasta ahora no se conocen avances del caso. De otro lado la Alcaldía de Caramanta confirmó que sobre el mismo hombre hay un proceso contravencional en la Inspección de Policía local, pero este tampoco se ha movido pues no se han acercado testigos a brindar su declaración. Ante este panorama Cárdenas sigue libre.

“Cuando salvamos a Bagheera publiqué en la cuenta de la fundación que ‘Al cobarde, que sin misericordia macheteó la perrita, déjeme decirle que Bagheera le ganó a usted y a su machete cruel’. Yo ya hice lo mío, que sea la justicia la que se encargue de él”, dijo Alba.

14 años velando por los que no tienen voz

Aunque la fundación Milagro de Abril Monchita está constituida legalmente desde septiembre de 2022, Alba Buitrago, su cara visible, lleva 14 años dedicada al rescate de animales.

Alba es una guía bilingüe cuya historia de vida es todo un ejemplo de resiliencia, pues ante una niñez gestada en la precariedad y la rudeza de la pobreza —por ser la hija de una desplazada del oriente antioqueño que desde pequeña tuvo que dedicarse a vivir en las calles del centro y sobrevivir mendigando y trabajando en una casa de familia— logró aprender a leer y escribir de forma autodidacta en español e inglés y viajar al Reino Unido.

Tras su regreso al país, Alba combina su labor de guía con el rescate de animales, generalmente en pésimo estado. En sus cuentas Alba señala que ha logrado salvar más de 300 animales, algunos de los que más recuerda son los de perros enfermos por moquillo, un grave virus del que ha logrado salvar por lo menos 10 casos.

Alba actualmente tiene en su albergue de Santa Elena a 40 animales rescatados, en los que en su recuperación y cuidado invierte todos los recursos que obtiene en sus guianzas. Por eso aprovecha para que su red de colaboradores y aportantes –a los que les agradece esta vida y la otra– se amplíe.

Por eso si usted quiere ayudarla la puede contactar en las redes sociales de la Fundación Milagro de Abril Monchita. De igual forma si se interesa por adoptar alguno de los animales rescatados, puede hacerlo por este medio.