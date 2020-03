El periodista Daniel Coronell hizo la denuncia y pidió el amparo del Comité para la Protección de Periodistas:

Guillén incluso acusó al “uribismo” de haberle dado la orden de asesinarlos, pero Mendoza fue más allá e incluso señaló al senador Álvaro Uribe de “concretar la orden”, denunciando que carecen de garantías de seguridad.

A todos los que me siguen. Álvaro Uribe concretó la orden de asesinarnos. Les pido que comuniquen a las ONG s internacionales, al parlamento europeo. Nos van a asesinar por denunciar Ñeñe política. No tenemos seguridad. La @UNPColombia no hace nada. Ni siquiera me contesta. https://t.co/DywfkPJE36

— Delator (@elquelosdelata) March 20, 2020