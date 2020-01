Lo hizo a través de Twitter, en donde en las últimas horas usó una publicación de una entrevista de Caracol Radio con la joven y hasta criticó que se la pasa exhibiendo su riqueza y la de su madre, hoy en una cárcel en Venezuela.

“Aída Victoria rompió su silencio tras recaptura de Merlano en Venezuela ¡Cómo da lora la niña! Ni la hija de una heroína. Y exhibiendo riqueza: bolso Louis Vuitton que, de ser original, cuesta unos $ 1.200 US o $ 4 millones col aprox”, dice el mensaje de la directora de Noticias Uno.

Ante esto, unas cuantas horas después la hija de la excongresista respondió ante la crítica de Orozco y se ufanó del dinero que ganaba su madre cuando estaba en el Congreso, el mismo que le alcanzaba para comprar bolsos caros.

“¿Una periodista tan seria como usted poniéndose en estas? Yo no exhibí nada; me hicieron una entrevista RADIAL hace unos meses y mi bolso estaba a mi lado. Mi mamá tenía un sueldo de 25M, ¿qué pasa con que me regalara un bolso caro?”, respondió Aída Victoria.