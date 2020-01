Aída Victoria, que es muy activa a través de sus redes sociales, había estado ausente luego de la recaptura de su madre en un acomodado sector de Maracaibo, Venezuela, donde estaba junto a su novio Yeico Manuel Vargas Silvera.

A raíz de esto, la joven contó que ha recibido ofensivos comentarios, y aunque muchos crean que ella está “deprimida y tirada en una cama”, eso no es así.

“Hay gente que pone: ‘entusada por lo de tu mami’, o sea tras de crueles, estúpidos, porque no entienden el concepto de tusa […] al contrario, acaba de aparecer y no significa un quebrantamiento en nuestra relación”, expresó.

Asimismo, la hija de Merlano aseguró que está pensando en lo próximo que va hacer para “contribuir en esta situación y hacerla lo menos mala posible” para su familia y allegados.

También, Aída Victoria confesó que no había recurrido a sus redes sociales luego de la recaptura de su madre porque ella hace “entretenimiento, cuando está contenta” y, sin duda, en este momento no lo está.

“Obviamente colapsé, me puse muy triste, pero no me voy a estancar en una cama a pensar ‘a mi mamá le pasó esto'”, manifestó Aída Victoria, al conocer que la excongresista había sido recapturada en territorio venezolano.

Según Blu Radio, Aída Victoria se dirigió a la Gobernación del Atlántico, al parecer, para expedir el pasaporte que le permitiría viajar a Venezuela para poder saber de cerca, sobre la situación de la recaptura de su madre.

Finalmente, la joven dijo que no se iba a pronunciar sobre el presidente Iván Duque o de Nicolás Maduro, pues prefería guardar silencio. Al parecer, se refiere al pedido de extradición que hará el gobierno colombiano a Juan Guaidó, y no al dictador de Venezuela.

A continuación, las declaraciones de Aída Merlano en su cuenta de Instagram: