En el documento publicado por un periodista de Blu Radio, que sería oficializado a las 6:00 de la mañana de este lunes, asegura que de 60 hospitales con camas UCI, 23 ya tienen el 100 % de la ocupación, y las restantes están entre un 70 % o más.

Además, indica que el 30 % del personal de la salud de Bogotá no está disponible para atender los casos de COVID-19, ya que varios han fallecidos, están incapacitados o asilados por la pandemia o han renunciado porque no les han pagado el salario.

Igualmente señala que las medidas como la cuarentena sectorizada decretada en 3 localidades de la capital son insuficientes si no se “educa a la población” ni se acatan las recomendaciones de los expertos en salud pública, como se lee a continuación:

#ATENCIÓN || Mañana saldrá a las 6 am este comunicado del Colegio Médico de Bogotá. Avisan que el 30% del personal médico no está disponible y la ocupación no es la que dice la alcaldía. pic.twitter.com/5K5DdYgFil

— Sebastián Nohra (@SebastianNohra) January 4, 2021