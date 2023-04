Ante el eventual nombramiento del periodista Hollman Morris como gerente del Sistema de Medios Públicos RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia), Patricia Casas –quien fuera su pareja y que lo denunció por supuesta violencia intrafamiliar– celebró su aparente designación y agradeció al presidente Gustavo Petro, señalando que “la paz total también pasa por las familias”.

Este lunes, tras 8 meses de interinidad, el nombre de Morris –contra quien también hay denuncias de supuesta violencia– comenzó a sonar con fuerza en RTVC, entidad sobre la que recaen la programación, producción y emisión de los canales de televisión y emisoras públicas del país.

Frente a ello, Casas –que en 2019 reveló también que Morris tenía supuestos problemas con el alcohol y el consumo de drogas– destacó que el dirigente político ha reconocido sus errores y ha trabajado por enmendarlo: “Perdonar no es solo reflexionar, es también actuar”, dijo.

“Celebro el nombramiento de Hollman Morris como gerente de RTVC. Hoy es una oportunidad maravillosa que se abre para ti a nivel profesional y estoy segura que vas a sacar este proyecto adelante. Tramitar conflictos no es hacerlos eternos en el tiempo. Esto, por el contrario, ha sido sustento de oportunidades gratuitas para adversarios de toda índole, cada uno con sus intereses. Te felicito porque te has caído, pero también te has levantado con valentía”, señaló Casas.