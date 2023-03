Julio César González Quiceno, nombre de pila de ‘Matador’, ya ha explicado en entrevistas y redes sociales lo ocurrido. “Fui un idiota”, repite, y recuerda que el episodio ya fue superado en lo personal y lo judicial.

Sin embargo, también ha resaltado el hecho de que hubiera sido el abogado Abelardo de la Espriella quien se lo destapara, derivando en su salida de El Tiempo.

(Lea después: ‘Matador’ dice que su despido fue por pedido de De la Espriella: “Denle ya una columna”)

Después de esas explicaciones, el artista contó que el problema volvió a causarle problemas con su familia, y por eso pidió perdón a sus hijos, Sara y Mateo.

‘Matador‘ pide perdón a sus hijos por escándalo que lo sacó de El Tiempo

“Han salido cosas de papá en los medios de comunicación”, les cuenta a sus hijos. “Papá hace 10 años cometió una terrible cagada, porque hace 10 años tomaba mucho alcohol”, dice, confirmando lo dicho a medios de comunicación.

“El alcohol es como un demonio que lo vuelve a uno loco y hace estupideces. Entre esas estupideces lastimé a una persona que amo y por eso me llevaron ante la justicia. Ese secreto lo había guardado yo en una caja. Ese secreto negro me daba mucha vergüenza”, prosiguió.

Lee También

En ese punto le habla a su hija mayor, Sara: “Usted estaba muy pequeña, por eso nunca le conté. Me avergonzaba y no quería que tuviera una visión de su papá tan horrible”, detalló, recordando que ese mismo año nació su segundo hijo, Mateo.

“Como pareja conservamos este secreto, lo guardamos con nuestra vida privada, hasta que la semana pasada, como en los cuentos de hadas, apareció un lobo. Digamos que se llama, Lobardo de la Estrella, un lobo con sombrero, con cola, que cuando se quita el sombrero tiene discapacidad capilar. Él descubrió dónde tenía yo guardado ese secreto, que ya no se podía sacar pero lo sacó, lo mostró al público como si ese error de hace 10 años hubiera sido la semana pasada”, añade, como contándoles un cuento de hadas.

(Vea tambioén: “Le pegaba a la mujer”: Néstor Morales, sobre echada de ‘Matador’ de El Tiempo)

En adelante el tono fue más adulto: “La gente en redes sociales me crucificó y dicen cosas que yo soy un monstruo. En la universidad y en su colegio les van a decir que yo soy un monstruo terrible… Este monstruo terrible los ama, se siente orgulloso de ustedes. Ustedes son los que me permiten seguir adelante”, se sincera.

“Quise mantener a mi familia al margen de todo esto, pero ya es imposible”, lamenta. “Alguien, por hacerme daño a mí, los involucró a ellos”.

Luego vuelve a dirigirse a Sara: “Yo sé que usted ha llorado, que no me quiere hablar… Le digo que me perdone”. Luego a Mateo: “Estaba mirando detrás de la ventana, huevón. No llore por eso, tenemos que ser fuertes en este momento. ¿Se acuerda cuando se murió el abuelo? Cosas así”.

Este es el video del artista explicando la situación: