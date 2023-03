Continúa el revuelo en el país por la decisión que tomó El Tiempo de sacar al caricaturista Julio César González, más conocido como ‘Matador’, después de que se conoció la denuncia que hay en su contra por agredir a su esposa en 2013. El caso fue divulgado por el abogado Abelardo de la Espriella, quien ha tenido serias confrontaciones con el dibujante.

(Lea después: “Un matoncito que golpea a sus parejas”: De la Espriella acusa a ‘Matador’)

Al respecto, Néstor Morales, periodista de Blu Radio, se explayó contra el caricaturista y compartió la decisión del periódico, que se ha caracterizado por impulsar campañas para evitar la violencia contra las mujeres. El comunicador reprochó la conducta de González.

Néstor Morales avaló decisión de El Tiempo de sacar a ‘Matador’

“Es un poco más que maltrato, perdóneme. Le pegaba a la mujer. Hoy alega ‘Matador’ que El Tiempo se metió en su vida privada, pero no se pueden sentar en una misma mesa él y Yineth Bedoya. No pueden compartir nómina y eso lo entendió afortunadamente el presidente del medio. Está chuleado el señor ‘Matador'”, dijo Morales en la emisora.

El periódico decidió suspender al caricaturista para que esclarezca los hechos; sin embargo, él dijo en Caracol Radio que fue sacado sin poderse defender y se mostró sorprendido por la decisión.

“Cuando vi el comunicado sentí como si me hubieran entregado a los lobos porque no fui escuchado ni siquiera por el director. Es más, yo iba a renunciar el lunes, me iba a apartar del periódico, pero cuando vi lo de ayer sentí decepción y tristeza”, expresó.

El dibujante admite en la emisora que eso sí pasó y que fue un error gravísimo porque tuvo un serio problema de adicción al alcohol, que parece logró superar.

“Fui un idiota por mi adicción al alcohol, eso es terrible. Fue una mala noche de tragos, donde me enloquecí y lo guardo en un cajón de la vergüenza”, comentó.