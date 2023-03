El ministro del Interior, Alfonso Prada, estuvo en la emisora Blu Radio para hablar sobre el secuestro de 79 policías y 6 trabajadores en Caquetá, así como de otros temas de coyuntura como la reforma política.

Justamente, fue en este espacio que el portavoz oficial del Gobierno se calentó con el periodista Néstor Morales, después de que lo cuestionaran por decir que el objetivo “es sacar la reforma del Congreso y convocar un gran acuerdo con la sociedad civil y los partidos” para volverla a presentar.

Y es que el director del programa matutino de Blu preguntó que si sacar la reforma del Congreso significa alguna clase de plebiscito; hecho que provocó la vehemente respuesta del ministro Prada: “Es que no escuchó la última frase, Néstor. Dije, para volver al Congreso y plantearla nuevamente”.

Acto seguido, Néstor Morales precisó: “¿Por qué me regaña, ministro? Lo noto un poco irascible”.

Prada, segundos después, le contestó al periodista: “No, no, para nada, Néstor. No es irascible, es argumentando. En la última frase dije que hagamos un acuerdo y volvemos al Congreso, y usted dice que vamos a ir con una constituyente. Eso no es irascible, hombre”.