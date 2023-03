El caso del hijo de Gustavo Petro, que involucra presuntamente a Nicolás Petro con exnarcotraficantes, ha dado para todo tipo de opiniones que han atacado al primer mandatario por el manejo que le ha dado a la situación que salpica a su Gobierno.

Luego de que el presidente se desligó de la crianza que recibió su hijo, las reacciones aumentaron, tanto que desde Blu Radio hicieron que el mandatario se pusiera a la defensiva con una pregunta sobre Nicolás Petro.

Justamente, en esa frecuencia radial siguió el debate sobre la situación de la familia Petro (coyuntura que ha sido comentada por todos medios), y los ánimos se calentaron, pues el comentario de Luis Ernesto Gómez, uno de los panelistas, hizo que Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, reaccionara airadamente.

La discusión duró un par de minutos, pero fue el tiempo suficiente para que Morales le dejara clara su postura al exsecretario de Gobierno de Bogotá, que se vio a gatas para contestar.

Este fue el picante diálogo:

Todo comenzó cuando el exviceministro del Interior lanzó un comentario a favor del primer mandatario, al decir que lo que Petro emitió “una respuesta franca” cuando dijo que no estuvo al frente de la educación de su hijo.

Según Gómez, “es canalla” que estén “crucificando” al presidente por su “respuesta sincera” y sugerir que está evadiendo su responsabilidad política.

Fue ahí cuando Morales se mosqueó. La respuesta fue inmediata, contundente y elevando el tono de su voz.

“Pero le propongo una cosa: no me diga al aire que yo soy un canalla, y yo no lo insulto a usted; yo lo he tratado con respeto”.