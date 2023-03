La distancia entre el fiscal general, Francisco Barbosa, y el presidente Gustavo Petro es cada día más grande. El compás entre los dos se viene abriendo por los reparos que el jefe del ente acusador viene haciendo al proyecto de sometimiento a la justicia de criminales en el marco de la “paz total” y ahora por una gravísima afirmación en el exterior.

En el seminario ‘Nuevas modalidades de lucha contra narcotráfico y blanqueo de dinero’, en República Dominicana, Barbosa aseguró: “El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”.

“Esta es una verdadera calumnia”, escribió este miércoles Petro en Twitter, y aseguró que “nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína”. Para el mandatario, el fiscal Barbosa “confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes”.

Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros.

Unos minutos antes, el senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico y férreo defensor de las reformas de Petro, fue mucho más lejos y acusó incluso del delito de “traición a la patria” a Barbosa, que también aseguró que del país están saliendo más de mil toneladas de cocaína y estarían facturando más de 60 millones de euros al mes.

“Barbosa calumnia e injuria al país y al Gobierno en un foro internacional”, escribió Cepeda en Twitter. “Eso se llama traición a la Patria”.

En defensa de Francisco Barbosa

El abogado Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia y miembro del panel de Caracol Radio, salió en defensa del fiscal Barbosa: “Las funciones que desempeña el fiscal general, como cualquier otro funcionario, y más si es de alto nivel, van de la mano de ser barrera de contención frente al Ejecutivo. La Justicia y la Fiscalía no están para congraciarse con el gobierno de turno, sino para hacerle contrapeso, dentro del sano equilibrio de poderes, y de frenos y contrapesos”, dijo.

También se refirió a lo que calificó como “denuncia chimba” de Cepeda contra Barbosa porque se reunió con partidos políticos. “Se basa en supuestos hipotéticos; no se le puede decir al fiscal general que no puede reunirse con las bancadas a fin de exponer sus puntos más relevantes en lo que hace a proyectos e iniciativas gubernamentales”.

“En Colombia, la calumnia es un delito que no se configura por imaginación, por quimera. Es un delito que se configura específicamente entorno a unos lineamientos objetivos”, explicó Herrera. “En lo que dice el presidente de la República, claro que puede disentir también del fiscal. Eso hace parte de una democracia, pero sin atribuirle de manera no calara delitos abiertamente inexistentes”.