El fiscal Francisco Barbosa si bien no se ha declarado férreo opositor del Gobierno de Gustavo Petro, en muchas ocasiones, con sus decisiones en el búnker, y señalamientos a las determinaciones emitidas desde el ejecutivo, ha dejado clara su posición. El jefe de Estado no la ha tenido fácil porque cuando Barbosa no deja sin piso una de sus iniciativas sale a ponerle freno de mano con sus comentarios. Las actuaciones de Barbosa rebosaron la copa al punto de que el senador Iván Cepeda presentará una denuncia en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El congresista del Polo Democrático y, quien hace parte de la mesa de negociación de paz con el Eln, a través de su cuenta de Twitter, anunció que Barbosa incurrió en cuatro actuaciones que él considera delitos. “Públicamente ha dicho que no va a dejar que pase en el Congreso el proyecto de ley de sujeción a la justicia de estructuras criminales, lo que podría afectar la autonomía e independencia del debate legislativo”, expresó Cepeda.

Hilo: 1/4 Anuncio que denunciaré ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes al fiscal Francisco Barbosa, para que se investigue si pudo incurrir en hechos punibles, por las siguientes razones: — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 24, 2023

También, a su juicio, el jefe del búnker ha faltado a la verdad respecto de que no fueron tenidas en cuenta las recomendaciones al proyecto de ley. Según Cepeda, la mayoría de ellas quedaron incorporadas en los artículos de la norma que aún está por pasar los debates en el Congreso. Entre tanto, el senador también expuso que ha conocido, por los medios de comunicación, que Barbosa se ha reunido con partidos políticos porque tendría aspiraciones electorales.

“En consecuencia, podría estar haciendo uso del cargo con dichos propósitos políticos y electorales”, aseguró el senador del Pacto Histórico. Aunque no tiene claro cuáles serán los delitos por los que denunciará a Barbosa se conoció que su equipo de abogados ya trabaja en ello, por lo que no se descarta que el documento lo radiquen durante los próximos días.

Si bien no existe una lucha frontal entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa si ha existido un rifirrafe alrededor de lo que ha sido la ley de sometimiento porque se considera que abre la puerta a que los delincuentes se queden con parte de los recursos obtenidos de manera ilegal. En ‘Vicky Semana’, el jefe del búnker le dijo al mandatario que “no podía convertir la Fiscalía en una oficina del Palacio de Nariño”. El reproche, incluso, llegó a mencionar que la entidad que preside no puede terminar convertida en “una notaría”.

Lo anterior porque una de las iniciativas del proyecto de ley era que desde la Fiscalía se verificaran los listados de los grupos al margen de la ley que pretenden someterse a la justicia. “Se les olvidó la separación de poderes en Colombia. Yo verdaderamente estoy un poco perplejo de que hace dos meses nosotros habíamos planteado seriamente al país que la Fiscalía no hace parte del Ejecutivo, la Fiscalía no es parte de la Rama Ejecutiva, es parte de la Rama Judicial, como los jueces de la República”, le dijo Barbosa a ‘Vicky Semana’.

El mandatario, por su parte, la semana pasada le salió al paso a esos señalamientos. Mencionó que la intención del Gobierno es desmantelar pacíficamente las bandas ilegales. “La sociedad colombiana se merece la construcción de un camino pacífico. En el mundo de la guerra solo se ha empoderado el narcotráfico”, explicó días más tarde de la radicación del proyecto en el Congreso.

Además de la ley de sometimiento, el jefe de Estado y Barbosa han tenido serios encontrones respecto de suspender las órdenes de captura que pesan en contra de líderes del Clan del Golfo. La solicitud la hizo en su momento el Gobierno, pero en enero pasado, el fiscal le puso freno de mano a esa intención porque dijo que el grupo criminal que lideró Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, no tenía estatus político. No obstante, sí accedió a esa pretensión cuando el tema tocó a los miembros del denominado Estado Mayor Central de las Farc, liderado por alias ‘Iván Mordisco’.