Continúan las grietas entre el fiscal Francisco Barbosa y el Gobierno Nacional por los proyectos que se han radicado en el marco de la denominada ‘paz total’, que pretende ofrecer ciertos beneficios a bandas criminales para que se acojan a la ley de sometimiento y respondan ante la justicia por sus hechos.

Ahora, el jefe del ente acusador le echó más leña al fuego a la situación y en un evento internacional en el que participó como ponente hizo una grave acusación en contra de la administración de Petro en un espacio lleno de fiscales y jefes de ministerios públicos de varios países en Santo Domingo, República Dominicana.

“El Gobierno ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiremos que pase, porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee, pero esa es una situación que estamos viviendo”, expresó Barbosa.

Ante fiscales de América Latina, el fiscal general Francisco Barbosa aseguró que el Gobierno "quiere legalizar toda la cadena del narcotráfico" con los proyectos de ley que fueron radicados ante el Congreso de la República.

Incluso, el fiscal continuó desatado contra el Gobierno Nacional y destapó que en el país están saliendo más de 1.000 toneladas de clorhidrato de cocaína, sustancia que en la costa Caribe está avaluada en 5 millones de dólares, pero en suelo europeo o norteamericano supera los 60 millones de euros.

“Estamos hablando de flujos de 500, 600, 1.000 y 1.500 toneladas de clorhidrato de cocaína que pueden estar saliendo sin ahondar en las otras actividades criminales como la minería ilegal, porque una cosa es la cocaína y otra cosa es el oro”, comentó.

La relación sigue complicada entre el fiscal y Petro. De hecho, el presidente hace poco lo cuestionó por no investigar sobre los hechos de corrupción con los bienes incautados a la mafia.

“La Fiscalía tiene testigos importantes y los fiscales deberían investigar a esos testigos causantes, incluso, delincuentes mismos de ese saqueo. En vez de callarlos deberían pedirles la verdad, como es la función de la Fiscalía”, dijo en su momento el mandatario.