Este martes cobró más sentido el propósito del cuarto encuentro que sostuvieron la semana pasada en Caracas el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, una reunión exprés de la cual trascendieron muy pocas cosas, pues los dos salieron sin ofrecer declaraciones. La televisión estatal solo transmitió por minuto y medio la despedida de ambos, a las puertas de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia presidencial.

(Le interesa: Expresidente Duque dice que Maduro está presionando para hacer espionaje en Colombia)

Es natural que en esas conversaciones la reserva predomine. Pero, luego, las acciones permiten recomponer el rompecabezas de los acuerdos a que se llega y las decisiones que se toman. Solo cinco días después, los dos países se enteraron que Petro no solo fue a hablar de la reapertura de consulados en Venezuela y que tampoco fue únicamente a traerse un busto de Simón Bolívar.

Este martes, el presidente Petro informó escuetamente que va a convocar en Colombia una “conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno Venezolano”. En su corto mensaje, no hubo lugar para hacer ninguna mención a la oposición, un tema que, por lo que se pudo conocer, tampoco se tocó en la reunión que sostuvo con Maduro.

Petro busca erigirse como mediador en la crisis del país vecino y no considera que ya existe una mesa de conversaciones en México, que hay que destrabar, entre el régimen venezolano y la oposición. El liderazgo que pretende ejercer en la región ha hecho que incluso se refiera a la situación interna en otros países vecinos, pese a que en Colombia debe enfrentar graves problemas como una galopante inflación, el desorden público y la defensa de sus reformas, que sufren una dura resistencia política.

El anuncio de Petro sobre la “conferencia internacional” relativa a Venezuela en Colombia coincide con la celebración en Washington del Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y EE.UU., en el que se han abordado asuntos como la cooperación en materia de migración, de combate al narcotráfico y de lucha contra la crisis climática, así como con la visita del opositor venezolano Leopoldo López, que este martes habló ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

La última reunión entre el régimen y la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria (PU) fue el pasado noviembre en México, donde hubo pocos avances. Ahora la oposición antichavista exige el retorno “inmediato” a la mesa de negociación, a fin de lograr el cese de la “violación a los derechos humanos y el saqueo al que es sometido el pueblo venezolano”. Maduro ha puesto en duda la vuelta al diálogo por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de los antichavistas para la negociación.

¿Nicolás Maduro en Colombia?

Queda por conocer los detalles de cuándo y cómo será esta nueva “conferencia internacional” anunciada por Petro y quién se sentará por parte de la “sociedad” o si también incluirá a miembros de la oposición, y quién representará al régimen. De acuerdo con Caracol Radio, “aunque la presencia de Maduro no está confirmada, no se descarta y el Gobierno lo contempla dentro de las posibilidades”.

Eso sería, según la emisora, después de Semana Santa. “Pese a que la presencia de Maduro no está confirmada, de momento, desde la Casa de Nariño aseguran que no se descarta y está dentro de las posibilidades“, reiteró Gustavo Gómez, director del informativo ‘6AM Hoy por hoy’. “No sé cómo se plantea salir de su país con tantas dificultades que podrían salirle a la vuelta de la esquina. Es que no va a ninguna parte”.

Lee También

Tan pronto Petro publicó su mensaje, el opositor venezolano Juan Guaidó le pidió apoyar el diálogo entre el antichavismo y el régimen de Maduro que “ya existe” en México. “Gustavo Petro, ya existe un proceso, una negociación facilitada por los noruegos, con apoyo internacional”, dijo Guaidó en Twitter.

Guaidó aseguró que la hoja de ruta que plantea Petro “es clara” y está enfocada en celebrar “elecciones [presidenciales] libres en 2024”, pero, expresó, lo que “sí falta es voluntad política por [parte de] Maduro de ir más allá de la retórica a medidas concretas que permitan avances”.

Agregó que Petro “haría bien en hablar” con el representante mediador de Noruega, Dag Nylander, sobre “cómo pueden destrabar las negociaciones”, retomadas en noviembre pasado tras un año suspendidas y estancadas desde entonces, y “respaldar el apoyo” del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y del mandatario estadounidense, Joe Biden, además de la Unión Europea (UE).

Maduro sigue en el poder por “apoyo internacional”

En Washington, el opositor venezolano Leopoldo López, dijo este martes en el Senado estadounidense que Maduro sigue en el poder en Venezuela debido al “apoyo internacional que tiene de los adversarios de Estados Unidos”.

“La mayoría de las veces me preguntan por qué Maduro sigue en el poder” y “hay muchas maneras de responder a esta pregunta”, dijo este opositor exiliado en España que pasó casi cuatro años en prisión tras ser encarcelado en 2014 en Venezuela.

“Algunas personas dirían que es por los militares que lo apoyan, otras dirían que es por los recursos naturales, otros dirían incluso que es porque la oposición no está unida. Sin embargo, creo que la verdadera razón, la principal por la que Maduro sigue en el poder es por el apoyo internacional que tiene de los adversarios de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Irán, de Bielorrusia, de Cuba y de otros regímenes autocráticos”, opinó.

Estados Unidos no reconoce a Maduro como mandatario venezolano por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y apoya al líder opositor Juan Guaidó, delfín de Leopoldo López, pese a que la propia oposición puso fin en enero al gobierno interino.