En entrevista con Vicky Dávila, la mujer explicó las razones por las que decidió hacer público su caso, que avanza en la Fiscalía, luego de que se confirmara que el actual concejal de Bogotá había recibido el apoyo del Movimiento Alternativo Indígena y Social ‘Mais’ para aspirar al segundo cargo más importante del país.

“Estoy siendo responsable conmigo y con una ciudadanía, porque yo sí creo que la vida privada de un personaje público deber ser conocida. Yo no escogí este momento. Hasta este momento Hollman [Morris] no ha sido notificado de nada de mi parte, pero yo sí he recibido varias notificaciones legales de parte de él”, expresó Casas.

A lo que se refería la mujer, según contó en la entrevista, es a unas citaciones que recibió de una Comisaría de Familia y una demanda. Eso la habría impulsado a sacar a la luz los problemas privados que sostiene con el cabildante desde su separación, hace 2 años. Sin embargo, aclaró:

“Yo no estoy dañando la carrera política de Hollman. No estoy aquí con esa intención. De hecho, parto de un principio que me libera y es que yo no decidí los tiempos. Los tiempos los decidió Hollman, los procesos judiciales los decidió Hollman y las maneras y las formas las decidió Hollman. Yo simplemente estoy respondiendo con un derecho que tengo a la defensa”.

Casas aseguró que la responsabilidad de Morris como personaje público con la ciudadanía es inmensa y por lo tanto no debe “funcionar con una doble vida”, en la que marcha a favor de los derechos de las mujeres, mientras la ha sometido “emocional y económicamente” a ella.

“Para mí no es absolutamente coherente que uno esté marchando en las calles a favor de los estudiantes de la educación pública, pero su hija no tenga libros y los recursos que necesita para estudiar”, manifestó la esposa del precandidato al recordar los problemas económicos que no ha podido solventar en su hogar por las disputas con Morris.

La mujer, además, recordó que durante el tiempo que ella estuvo al lado de su esposo lo apoyó en su vida política. Especialmente, en su candidatura al Concejo de Bogotá dice que lo acompañó en las marchas y reuniones con sus hijos, lo ayudó a conseguir recursos y sitios para las elecciones. Cuenta que le colaboró con la diagramación de un periódico y hasta lo influenció para que saliera al aire su programa ‘Contravía’, ya que ella es periodista.

Por el contrario, denuncia que ella fue víctima de múltiples infidelidades y de los excesos con las drogas y la prostitución de Hollman Morris.

A la pregunta de Dávila: “¿Usted cree que él, en esas condiciones, podría ser candidato a la alcaldía de Bogotá o podría ser Alcalde de Bogotá?”, la entrevistada respondió:

“Yo las capacidades intelectuales y profesionales de Hollman no las pongo en duda, pero para mí la vida de un ser humano es íntegra”.

Finalmente, Casas aseveró contundentemente que no votaría por su esposo para que administre la capital del país, en las elecciones que se avecinan.