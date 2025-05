El futuro de la producción de pasaportes en Colombia enfrenta nuevamente incertidumbre, ya que el contrato con la empresa Thomas Greg and Sons finalizará el 30 de septiembre. A partir de esa fecha, la Imprenta Nacional, en alianza con el gobierno de Portugal, asumirá la responsabilidad de fabricar estos documentos. Sin embargo, según información de El Reporte Coronell y El Tiempo, el proceso ha encontrado obstáculos que podrían afectar la transición.

Hace siete meses, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo anunció que Portugal sería el aliado estratégico para capacitar y transferir infraestructura a la Imprenta Nacional. Se esperaba que esta transición permitiera reducir costos y mejorar la eficiencia en la emisión de pasaportes. El acuerdo incluye el suministro de sistemas y equipos para que Colombia asuma gradualmente la producción de estos documentos, con la meta de que en diez años el país pueda fabricar los pasaportes de manera autónoma, según Coronell.

Sin embargo, el proceso ha tenido retrasos y dificultades. El presidente Gustavo Petro ha insistido en que no se prorrogue el contrato con Thomas Greg and Sons, pero ha expresado su preocupación por los obstáculos en la implementación del nuevo modelo.

“No me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato. No me engañen. Usted tiene el deber de cambiar ese contrato y le están poniendo trampas”, afirmó Petro en un discurso dirigido a la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León.

¿Qué dice el sindicato de la Imprenta Nacional?

El sindicato de trabajadores de la Imprenta Nacional, Sintraimperial, ha alertado sobre posibles pérdidas económicas derivadas de la transición. Según cálculos internos, la empresa podría perder alrededor de 80.000 millones de pesos si el modelo de producción no se ajusta adecuadamente, según dijeron a El Tiempo.

Néstor Bojacá, presidente del sindicato, explicó a Daniel Coronell que el proyecto se planteó en dos fases: una alianza público-privada inicial y una segunda etapa con Portugal. Sin embargo, el sindicato identificó fallas técnicas, jurídicas y laborales en el acuerdo, lo que llevó a su exclusión del proceso de seguimiento del contrato.

Además de los problemas financieros, los trabajadores han denunciado dificultades en la gestión de la Imprenta Nacional. Bojacá señaló que han recibido numerosas quejas por acoso laboral y persecución sindical, lo que representa una preocupación adicional para la entidad. También mencionó que la Imprenta Nacional ha registrado pérdidas sistemáticas en los últimos años.

¿Qué pasará con la expedición de pasaportes en Colombia?

El sindicato ha advertido que los tiempos establecidos en el cronograma inicial no se están cumpliendo, lo que podría afectar la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir la producción de pasaportes en la fecha prevista.

Si la Imprenta Nacional no logra cumplir con los plazos establecidos, el contrato con Thomas Greg and Sons podría ser prorrogado nuevamente, lo que destaparía un nuevo debate sobre la gestión de los pasaportes en el país. Petro ha dejado claro que no quiere que se extienda el contrato, pero los retrasos en la implementación del nuevo modelo podrían hacer que esta opción sea inevitable.

La situación sigue en desarrollo y se espera que el Gobierno tome decisiones clave en los próximos meses para garantizar la producción de estos documentos sin afectar a los ciudadanos. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de los pasaportes en Colombia continúa.

