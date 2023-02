La reforma a la salud presentada por el gobierno de Gustavo Petro sigue sin convencer completamente a todos, ni siquiera a los suyos. Las diferencias sembradas por el proyecto han sido tan grandes que el Partido Liberal, declarado partido oficialista, decidió que presentará su propia reforma a la salud, ya que, como lo ha dejado claro en reiteradas ocasiones, no está de acuerdo con lo que plantea el documento que ya está en el Congreso.

A través de un análisis, el partido del trapo rojo señaló los puntos que le preocupan de la reforma a la salud presentada por la ministra de esa cartera, Carolina Corcho. Aunque los liberales consideran que sí es necesario modificar el modelo actual, pues dicen que tiene fallas, no comparten las ideas del Gobierno de que debe ser un cambio radical, sino que se tiene que construir sobre lo que ya está y fortalecer el sistema de salud.

Fuentes cercanas a la dirigencia del Partido Liberal le confirmaron a este diario que el proyecto de ley que presentarán al Congreso está en construcción y que en pocas semanas se dará a conocer, pero manifestaron que llevaría el nombre de “Reforma para fortalecer y no arrasar el sistema de salud”. En un análisis hecho por la colectividad, señalan que los sistemas, además de prestar servicios de salud, deben atender áreas como “la calidad, las operaciones, la compra inteligente de servicios y tecnologías, la financiación y contabilidad, la preparación a emergencias y desastres, la investigación y desarrollo, entre otras”.

Para los liberales, el documento que presentó la ministra Corcho “no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”.

Los problemas que más resaltan los liberales sobre la reforma del gobierno Petro son:

Manejo de recursos financieros

De acuerdo con el análisis hecho por el Partido Liberal, con el proyecto del Gobierno “se crean estructuras de carácter político, sin la arquitectura técnica mínima necesaria, con una concentración peligrosa en la ordenación del gasto en personas específicas, además de falta de garantías para ejercer una auditoría realmente independiente, pues la contratación de la misma la hace el propio ordenador del gasto”.

Ausencia de mecanismos de gestión integral del riesgo en salud

Para los liberales, “el proyecto de reforma no genera una estructura capaz de gestionar los riesgos de los individuos y la población de forma inteligente, en sus distintas dimensiones, y presenta una visión reduccionista y limitada de un sistema de referencia de pacientes entre centros hospitalarios”.

Por otra parte, dice la colectividad, “esta instancia de coordinación tiene funciones de evaluación de las redes, nuevamente, en una duplicidad de funciones de los demás cuerpos colegiados creados”.

Posibe aumento de la burocracia

Según el documento del partido rojo, el proyecto del Gobierno “posibilita el aumento exponencial de la burocracia asociada a las Entidades Territoriales de Salud con el nombramiento de los directores y el personal de los Centros de Atención Primaria Integral Resolutiva en Salud (CAPIRS)”.

Además de esto, aseguran que “no establece los controles administrativos y fiscales suficientes para garantizar la idoneidad de la contratación y los criterios objetivos para la definición de los nuevos centros”.