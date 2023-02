Este martes al término de la primera discusión de la reforma a la salud, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes del Congreso de la República se dio a conocer por parte de algunos congresistas que la primera ponencia del articulado se hará en el mes de mayo.

Esto teniendo en cuenta que antes de esa fecha se van a llevar a cabo algunos diálogos vinculantes en todo el territorio nacional de la reforma a la salud.

De otro lado, señaló que teniendo en cuenta el trámite de las audiencias públicas que se realizarán en Colombia para dar a conocer la reforma a la salud, se espera que en el mes de mayo se presente la primera ponencia.

“Posiblemente vaya a salir de la Comisión Séptima de cámara a finales del mes de mayo, así que posiblemente esto no alcanza a discutirse en la plenaria de la Cámara y naturalmente no lo va a lograr en la Comisión Séptima de Senado y la pasará al Senado antes de que termine el semestre . Yo creo que esto se va a ir para el segundo semestre”, añadió Forero.

De otro lado, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara, Agmeth José Escaf, aseguró que aún no se tienen tiempos puntuales del trámite de dichos diálogos.

“Todavía no tenemos los tiempos claros establecidos no he asignado ponentes y todavía no hemos dado inicio a las fechas de las audiencias acabamos de votar las proposiciones para saber cómo vamos a organizar el territorio y tengan la plena certeza que todo el territorio nacional será visitado”, señaló