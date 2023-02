Si bien ya se destrabó el debate parlamentario que tenía en vilo a la reforma a la salud –que finalmente será tramitada como ley ordinaria en las comisiones Séptimas del Congreso, el enredo en el plano político persiste.

Los reparos vienen ahora de Dilian Francisca Toro, médica de profesión y mandamás del Partido de la U, quien le reveló a EL COLOMBIANO detalles del tenso encuentro que su colectividad sostuvo con la ministra Carolina Corcho el pasado viernes. Le pidió disposición para escuchar si no quiere que se hunda el proyecto y reclamó que no puede “destruir” un sistema de 30 años: “No quedamos satisfechos”.

¿Qué balance hace de la reunión con la ministra Corcho? Dicen que ella se fue muy brava…

“No sé si se fue molesta, pero lo que sí puedo decirle es que yo conozco el sector, he legislado en él y he estado en todas las instancias que tienen que ver con el tema. Esto se ha construido con esfuerzo: es un sistema con 30 años y lo hemos mejorado cada vez más. Entonces uno espera que esta discusión sea para construir y para mejorar, pero no para destruir.

Analicé a profundidad el proyecto. Lo estudié mucho. La Ministra nos hizo una presentación de la reforma, pero cuando uno va a compararla con lo que está escrito no concuerda. Ella dice que no se van a acabar las EPS, pero cuando uno va al proyecto se da cuenta de que sí. Las van a marchitar y las van a poner a hacer prestación de servicios y Centros de Atención Primaria. No más. Ella contestó algunas cosas, pero no quedamos satisfechos”.

¿En qué actitud estaba la ministra? ¿Hubo disposición y escucha?

“Ella contestó de acuerdo con lo que le respondí. Le dije que nos teníamos que seguir viendo en las discusiones. Ella contestó que sí. Yo creo que hay que tener ánimo de concertación. La Ministra tiene que hacerlo ahora en el trámite y pienso que lo va a hacer”.

¿Cree, como sugieren algunos, que para que la iniciativa prospere y se mantenga la coalición la Ministra debe dar un paso al costado?

“Eso no pasará siempre y cuando haya apertura y escucha a lo que los otros piensan”.

¿Comparte lo que dice Roy Barreras, quien dijo que la ministra “está ideologizada, es arrogante y solo impone”?

“Todos sabemos que ella ha sido activista, que no ha estado de acuerdo con lo que ha establecido la ley y el sistema que tenemos, y es lo que ella piensa. Pero, de todas maneras, las reformas no pueden hacerse con base en lo que piense una sola persona o varias, sino que hay que escuchar a todo el mundo y ella tendrá que tener esa disposición”.

¿Pero van a “marchitar” las EPS o las van a acabar? Son cosas distintas…

“No es diferente, es igual. Van a marchitarlas poco a poco al obligarlas a entregar los usuarios. Eso implica que van a desaparecer”.

Si se acaban las EPS, ¿la reforma es inviable?

“No es tanto que se acaben las EPS, sino que no se presenta una reforma que plantee mejorar lo que hoy están haciendo las EPS. Al contrario, se crean una cantidad de fondos territoriales, departamentales y de planificación, y lo que realmente se ve es un sistema muy fragmentado.

Uno ve que no va a haber continuidad en el servicio. Uno espera que si está enfermo y resulta que padece algo más grave, pues inmediatamente lo pasen por una red integrada integral de servicios hasta que le den lo que necesite. Eso no aparece allí, no sabemos quién va a ser el responsable del paciente. Al final va a salir perjudicada la gente que va a solicitar un servicio. Lo que queremos es todo lo contrario: mejorar la oportunidad y la calidad del servicio”.

¿Qué otros aspectos le preocupan de la iniciativa?

“Nosotros no decimos que toda la reforma sea mala. No. Hay cosas buenas, pero repito que no podemos acabar con el sistema. Se plantea fortalecer la Nueva EPS y capitalizarla, pero en este momento no es capaz de asumir la atención de toda la gente que va a salir de las EPS que se van a liquidar.

Uno se pregunta cómo va a quedar el aseguramiento, que es la columna vertebral del sistema. No se sabe bien quién va a hacer la gestión del riesgo financiero y la gestión del riesgo en salud. Tampoco se sabe quién va a apersonarse del paciente, quién va a dispensarle un medicamento a personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensos, diabéticos o aquejados por un cáncer. También es incierto quién les va a pagar a las clínicas y hospitales las deudas que van a dejar las EPS.

Hay mucha duda con respecto a todo lo que se dice: ¿cómo se va cambiar el sistema?; ¿vamos a acabar un sistema y a poner otro?; ¿cómo va a ser la transición?; ¿qué va a pasar?; ¿sí hay recursos para implementar toda la reforma?”

¿Y qué valora de la reforma?

“Que el Gobierno tiene la voluntad política de ponerle recursos a la atención primaria, que eso lo legislamos en la Ley 1438 (fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud), pero que los gobiernos no han concretado. También quieren inyectarle plata a la atención integral en las regiones apartadas y aisladas, pero hay que mejorar en infraestructura, fortalecer los hospitales públicos o en el giro directo a las IPS que, aunque ya se hace en el régimen subsidiado, no se hace en el contributivo”.

El expresidente Álvaro Uribe, gestor de la Ley 100, dice que la reforma impone un “peligroso monopolio estatal”, ¿está de acuerdo?

“Sí, el sistema que se plantea es claramente público y no le da espacio al privado. El sistema debe ser mixto, porque justamente hoy vemos crecimiento en ambos. Hay que tratar de conciliar eso”.

¿Qué importancia tiene que sea mixto?

“El sector privado ha logrado crecer mucho en infraestructura y las EPS han dado la certeza de que el paciente sepa quién es responsable de él. También tenemos IPS privadas que le están prestando el servicio a todos sin distinción, tanto a los que pagan contributivo, como a los subsidiados. A todos los vulnerables también.

Hay aumento de la cobertura, pero además la posibilidad de que la gente vaya a cualquier lugar, es decir, tiene libertad de poder escoger. En este nuevo escenario no, todo es público. Y el sector privado ha aportado mucho a la construcción de lo que se ha hecho en estos 30 años”.

¿Cree que en su integralidad la reforma emula el viejo Seguro Social?

“Sí, pero no sabemos quién va a ser el gran asegurador: no sabemos si es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) o si pasará que la Nueva EPS se convierta en el Seguro Social. No tenemos la buena recordación que deberíamos tener con esa institución y su forma de prestar el servicio. Por eso creemos que no es conveniente”.

¿Cuándo van a reunirse y sentar postura?

“Vamos a mantener nuestras dudas y preocupaciones, pero vamos a hacer propuestas. Y eso es lo más importante para poder sacar adelante la ley. En eso estamos y lo vamos a hacer esta semana. Vamos a ir aportando para llegar a una reforma que materialice ese derecho fundamental a la salud y que todos tengamos los mismos derechos”.

Si las propuestas no son acogidas –se dice que no escucharon al ministro Alejandro Gaviria–, ¿La U tomaría distancia de la reforma?

“Estoy segura que eso no va a pasar. Eso no se puede hacer. Somos una coalición de Gobierno, pero no por ello todo lo vamos a aprobar. Así lo hemos hecho. Estoy segura de que el Presidente está abierto a que podamos discutir, así como se hizo con la reforma tributaria, más en estos temas que son tan importante para la vida y salud de los colombianos”.

Fue presidenta del Senado, ¿cree que la iniciativa debe tramitarse como ley ordinaria o estatutaria?

“Es una ley ordinaria, es básicamente una reglamentación de la ley estatutaria”.

¿Qué podría hacer la Ministra para mejorar la iniciativa?

“No podemos destruir lo que hay. Tenemos que construir y mejorar, y para eso tenemos que oír a todos los sectores, sentarnos a oír a todas las partes: a quienes tienen experiencia científica, pero también a los actores del sistema y a los pacientes.

El objetivo es tratar de ver cómo se conserva lo bueno que hay de tal manera que los argumentos que tienen unos y otros sean solo para mejorar la atención al paciente. Esperamos que esa sea la voluntad de la ministra en hacer ese ejercicio.

Lo más importante será sacar una legislación que beneficie a los ciudadanos, a los pacientes y que nos genere bienestar a todos los colombianos. Eso es básicamente lo que queremos.

Hay cosas en las cuales estoy de acuerdo en que hay que mejorar, como la participación ciudadana y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Eso le daría una nueva fortaleza al sistema de salud en bien de la gente y la comunidad, porque el centro del sistema debe ser el paciente”.