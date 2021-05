green

María Alejandra Villamizar, periodista de ese espacio radial, dijo que hay centrales obreras que tienen el énfasis en las demandas sociales y laborales. Sin embargo, señaló que también hay organizaciones sociales en las que hay intenciones diversas.

“Se puede pensar que cada día que pasa se van fortaleciendo posiciones internas en ese comité de paro”, anotó.

Sobre los motivos por los cuales le dijeron al Gobierno que prefieren reunirse el 10 de mayo, Villamizar expone dos hipótesis.

“Unos dicen que los sectores más duros dentro del comité quieren esperar más tiempo, profundizar el paro nacional, prolongarlo y conseguir —quizás— otros propósitos”, anotó Villamizar.

La periodista dijo que otra versión apunta a que el comité le dijo al Gobierno que no se puede sentar a negociar mientras se esté planeando una conmoción interior, que cambiaría la naturaleza de las protestas.

Así pues, según versiones citadas en Caracol Radio, desde el comité del paro le dijeron al Gobierno que no se reunirían hasta que se quite la militarización del país y no haya casos de abusos de autoridad.

¿Colombia puede esperar hasta el 10 de mayo para diálogo entre Gobierno y comité de paro?

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, es el coordinador del diálogo anunciado por el presidente Iván Duque para negociar la salida a la crisis que vive el país.

Ceballos le dijo a La W Radio que invitaron al comité del paro a conversar este mismo miércoles, pero que esa colectividad pidió que el encuentro fuera el próximo lunes 10 de mayo.

Esta no es una adecuada determinación, apuntó Villamizar, pues lo mejor era que la reunión se diera de forma inmediata.

“Se le dan 5 días más al paro. Se permite que pueda profundizarse un conflicto ya muy crecido”, agregó.

De hecho, dijo que la naturaleza de la situación “puede pasar de una revuelta a una revolución”.