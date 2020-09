“Yo tengo fe. La tuvo Javi antes de morir, pues la voy a tener por él”, expresó Dotti en Noticias Uno respecto a esos cambios que espera sucedan en la Policía y en el país.

Casi 3 semanas después de la muerte de Javier Ordóñez en un caso de abuso de autoridad en Bogotá, la mujer reiteró sus críticas a la Policía respecto a hechos que involucran a agentes de la institución en actos de violencia contra la población civil.

“Cuando la Policía comete esas fatalidades con la gente no sé qué piensan, no sé en realidad qué se les viene a la cabeza. Yo me imagino que por ser del Estado, por ser policías, eso dicen, ‘yo estoy cubierto’, ‘a mí no me va a pasar nada”, cuestionó en el noticiero.